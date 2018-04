Astronomie für Einsteiger

klarer Sternenhimmel über Rheda-Wiedenbrück

R heda-Wiedenbrück. Am Samstag, 21.4.2018 trafen sich ab 16 Uhr 20 sehr junge und ältere Forscher zu einen astronomischen Mittmach-Vortrag in der VHS in Rheda-Wiedenbrück. Vor dem Haus der Kreativität wurde bei guter Sicht erst mal die Sonne mit zwei Spezialteleskopen beobachtet. Der Hobbyastronom der Planetariumsgesellschaft OWL, Arnold Hoppe, konnte die kleinen Ausbrüche auf der Sonne zeigen. Diese entsprachen aber in Wirklichkeit der kompletten Erdgröße zum Vergleich. Im Vortragsraum ging es dann um Hilfsmittel für die Astronomie, Infomaterial und natürlich um die Besonderheiten unserer Nachbarplaneten. Viele astronomische Fragen konnten gestellt werden und wurden leicht verständlich für alle erklärt. An einer Tafel versuchten die Kinder eine 6-monatige Raketenreise zum Mars gedanklich nach zu zeichnen, was auch den Erwachsenen nicht leicht fiel. Die gedankliche Exkursion setzte sich fort zu unserer Milchstraße und ihren Nachbargalaxien. Anschließend simuliert im Saal ein Computer-Planetariums-Programm auf einer Groß-Leinwand den aktuellen Sternenhimmel über Rheda-Wiedenbrück. Das Auffinden der Sternbilder am Nachthimmel und die entsprechenden Erklärungen hierzu werden vermittelt. Da der Abendhimmel kaum Wolken hatte, konnte der Mond mit seinen riesigen Kratern, die Venus und das Sternbild Orion mit den Teleskopen und Feldstechern beobachtet werden. Weitere astronomische Aktionen findet man auf www.vhs-re.de und www.planetarier.net.

Foto: Planetariumsgesellschaft OWL e. V.