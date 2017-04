OWLAm Mittwoch, 19. April, stellt Prof. Dr. Nicole Kimmelmann in ihrer Antrittsvorlesung zum Thema „Arbeit 4.0: Wirtschaftspädagogische Perspektiven auf die Arbeitswelt von morgen“ eigene Forschungsaktivitäten vor. In ihnen skizziert sie verschiedene aktuelle und zukunftsweisende Fragen bzw. Herausforderungen der Berufsbildung und Arbeitswelt. Zur öffentlichen Veranstaltung und dem anschließenden Empfang sind Hochschulangehörige und weitere Interessierte eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Gebäude Q, Ebene 0, Raum Q0.101.