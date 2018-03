9.500 Osterlauftaschen warten auf die Läufer

Osterlauftaschen sind fertig gepackt und abholbereit

Paderborn. Ab Dienstag, 20.03.2018, bis Mittwoch, 28.03.2018 können im Osterlaufbüro (Paderborner Sportservice, Am Hoppenhof 33, 33104 Paderborn) täglich in der Zeit von 9-17 Uhr (Freitag von 9-13 Uhr) die ersten Startunterlagen abgeholt werden. Diesen besonderen Service können aber nur Teilnehmer in Anspruch nehmen, die sich bis einschließlich 11. März 2018 zum Osterlauf angemeldet haben. Ansonsten können die Startunterlagen aber auch am Karfreitag (12 bis 18 Uhr) und Karsamstag (ab 9:30 Uhr) im Sportzentrum Maspernplatz in Empfang genommen werden.

Zu finden sind die Startnummern in den traditionellen Läufertaschen, die es in diesem Jahr wirklich in sich haben. Neben wichtigen Informationen finden sich in dem Läuferbeutel u. a. Müsliriegel, Duschgel, Traubenzucker, Heftpflaster und dem Wetter angemessen sogar etwas gegen Heiserkeit. Eben alles was man oder Frau als Läufer ebenso braucht. „Einen so prall gefüllten Läuferbeutel gab es dank der uns unterstützenden Firmen, schon lange nicht mehr“, so Organisations Chef Christian Stork.

Gefüllt wurden die Läufertaschen dieses Jahr von der Fußball-Abteilung des SC Grün-Weiß Paderborn. Den Auftakt hierzu lieferten die D2- und die D3-Jugend sowie die U17-Damen der Abteilung. Zum ersten Mal durften sie im Rahmen einer Teambuilding-Maßnahme einen Abend lang die Läufertaschen der Teilnehmer für den Osterlauf packen. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Trainern Dominik und Jürgen Henning, Burak und Okan Canpolat sowie von Trainerin Manuela Henning. „Insgesamt werden 9.500 Tüten innerhalb einer Woche bei einem Einsatz von 3-4 Stunden von unseren Sportlern am Tag fertig gestellt“, erklärte Stefan Watermann vom SC Grün-Weiß Paderborn und Koordinator der diesjährigen Aktionswoche. Weitere helfende Hände kommen von der Damenmannschaft (Bezirksliga) sowie von der 1. Herrren-Mannschaft (Kreisliga A) um Trainer Max Franz.

Text: Thomas Lippe

