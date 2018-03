Fashion Design ab Oktober 2018 an der FHM

Neu an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld: Bachelor-Studiengang Fashion Design ab Oktober 2018 – Bewerbungen ab sofort möglich

Bielefeld. Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittestands (FHM) Bielefeld bietet zum Studienstart im Oktober 2018 das Bachelorstudium Fashion Design an. Der Studiengang richtet sich an Interessierte, die sowohl ihre eigene Kollektion entwerfen wollen als auch die Vermarktung dieser erlernen möchten.

Die Liebe zu Mode, das Gefühl für Trends und Materialien und ein Auge für bestimmte Stile: mit Stift, Papier und Nähmaschine kann ab Oktober 2018 an der FHM Bielefeld der Bachelorstudiengang Fashion Design studiert werden.

Fashion Designer bringen ihre eigene Kreativität und Ideen während des Studiums in verschiedenen Modulen und erlernen theoretisches und praktisches Wissen rund um die Modeindustrie gepaart mit Managementkompetenzen. Als angehende Fach- und Führungskräfte sind sie so in der Lage nach erfolgreichem Abschluss nicht nur ihre eigene Kollektion zu entwerfen, sondern auch die Visualisierung und Vermarktung dieser professionell umzusetzen.

Die Studiendauer beträgt drei Jahre, die sich auf neun Trimester aufteilen. Darin enthalten ist eine 24-wöchige Praxisphase, das Studium in der Praxis (SIP), welches die Studierenden in Unternehmen im In- und Ausland absolvieren können. Durch kleine Studiengruppen von maximal 40 Studierenden wird eine individuelle Betreuung und besondere Qualität in der Lehre sichergestellt.