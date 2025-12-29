Zeichen-Workshop im Märchenmuseum: Mit dem Skizzenbuch auf Entdeckungsreise

Am 19. Dezember zeigt Stephan Hollmann in Bad Oeynhausen, wie Perspektive, Farbe und Motivwahl beim Zeichnen gelingen – für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Bad Oeynhausen. Wie bringe ich Gegenstände oder Tiere und Personen auf Papier? Mit welchen Farben kann ich ihnen Leben einhauchen? Und wie erzeuge ich die richtige Perspektive für mein Bild?

Darum geht es in dem Workshop des Künstlers und Erlebnispädagogen Stephan Hollmann, und zwar am Freitag, den 19. Dezember von 15 – 17 Uhr im Märchenmuseum Bad Oeynhausen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren, die gerne zeichnen oder malen.

Die Skizzenbücher werden vom Kursleiter gegen ein geringes Entgelt gestellt, das „Zeichenwerkzeug“ kann ausgeliehen werden. Anmeldung bis 18. Dezember unter 05731-143410 oder museum@badoeynhausen.de; der Eintritt ist frei – Hutsammlung.