Zauber der Violine

Die Nordwestdeutsche Philharmonie gastiert mit der Solistin Anna Tifu im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Das Spektrum der Violine ist enorm. So zart ihr Ton singen kann, so kraftvoll kann sie auch zupacken. Beim ersten Sinfoniekonzert der Spielzeit steht sie besonders im Fokus. Denn die Nordwestdeutsche Philharmonie begleitet am 4. Oktober um 17:00 Uhr die Solistin Anna Tifu, die eben jene Violine spielt. Unter der Leitung von Yves Abel zeigen sie Werke von Samuel Barber, Felix Mendelssohn Bartholdy und Francis Poulenc.

Bereits mit sechs Jahren spielte Anna Tifu Geige. Zu ihrem Beruf machte sie die Musik schon im Alter von elf Jahren, als sie ihr Solo-Debüt mit dem Orchestra National des Pays de la Loire gab und mit diesem Orchester in Frankreich auf Tournee ging. Bis heute ist die Italienerin als Solistin gefragt und spielte bereits mit dem Münchner Kammerorchester, dem Philharmonischen Orchester in Bukarest oder auch dem Prager Kammerorchester. Dabei konzertierte sie etwa am Konzerthaus Berlin, im Madison Square Garden in New York oder auch im Staples Center, Los Angeles.

Die Nordwestdeutsche Philharmonie ist regional verankert und international gefragt: Als eines von drei Landesorchestern mit jährlich international rund 130 Konzerten nimmt sie eine besondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben ein. Unter der Leitung von Yves Abel profilierte sie sich auch weltweit als kultureller Botschafter der Region, in der sie seit mehr als sechs Jahrzehnten zu Hause ist.

Eine Einführung in die Werke wird es Corona-bedingt nicht geben.

Die Vorstellungen im Theater werden derzeit mit reduzierter Zuschauerzahl durchgeführt. So können zwischen den Plätzen Sitze freigelassen und Abstand gehalten werden. Für die Besucher*innen gilt im Theater eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Am Sitzplatz kann die Maske abgesetzt werden. Damit im Falle einer Infektion die Nachverfolgbarkeit möglich ist, müssen die Gäste am Einlass ihre Kontaktdaten hinterlassen. Um die Wartezeiten zu verringern, steht diese Selbstauskunft unter www.staatsbad-oeynhausen.de zum Download bereit. Es wird empfohlen, das Dokument auszudrucken und ausgefüllt zur Vorstellung mitzubringen.

Tickets ab 29,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.