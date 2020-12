Rahden. Die diesjährige Veranstaltung der Stadt Rahden „65+“ für Seniorinnen und Senioren konnte coronabedingt nicht stattfinden. Daher musste leider auch den Akteuren der bereits geplanten Veranstaltung abgesagt werden.

Gemeinsam mit Astrid Witzke, die u. a. in den letzten zwei Jahren für musikalische Unterhaltung bei der Veranstaltung gesorgt hatte, entstand die Idee, eine Unterhaltungs-CD aufzunehmen, um den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Freude zu machen. Mit Andrea Erdbrügger und Rüdiger Lusmöller fanden sich schnell weitere Akteure, die sich mit viel Begeisterung und ehrenamtlichem Engagement an die Arbeit gemacht haben. Besonders groß war die Freude, als sich Bürgermeister Dr. Bert Honsel bereit erklärte, an der CD mitzuwirken. Herausgekommen ist eine CD mit musikalischem und literarischem Unterhaltungswert. Neben dem Mitwirken des Bürgermeisters ist das Lied „Wochenend und Sonnenschein – in Rahden bist du nie allein!“ ein Highlight der CD, da es zu einem Rahden-Lied umgedichtet wurde. Lassen Sie sich überraschen. Die CD ist mit viel ehrenamtlichen Einsatz entstanden, hierfür bedankt sich Bürgermeister Honsel nochmal herzlich bei allen Beteiligten. Die Kosten für die Aufnahme und Vervielfältigung konnten aus dem Budget für die Veranstaltung 65+ finanziert werden; daher ist die CD kostenlos erhältlich. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Rahdener Seniorenheime haben die CD bereits erhalten und weitere Exemplare werden über den ambulanten Pflegedienst noch verteilt.

Interessierte können sich die CD in der Touristik-Information der Stadt Rahden abholen. Gerne dürfen Sie auch Ihren zuständigen Ortsvorsteher/Ihre Ortsvorsteherin ansprechen. Weitere Fragen zur Herausgabe der CD beantwortet die Stadt Rahden unter 05771/7315.