Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser des Kreises Minden-Lübbecke Ost?

Minden. Der Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs fand in diesem Jahr digital per Video-Einreichung statt. Die Schulsieger*innen der acht teilnehmenden Schulen der 6. Klasse haben ihre Lesungen per Video aufgenommen, die im Anschluss daran durch die dreiköpfige Jury der Stadtbibliothek Minden ausgewertet wurden.

Die Jurysitzung am 3. März kürte Linus Roos vom Städtischen Gymnasium Porta Westfalica zum Sieger. Die nächsten Etappen führen ihn nun zur Bezirksebene. Dann folgt die Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni 2021 in Berlin stattfinden wird. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Alle teilnehmenden Kinder haben vom Börsenverein Buchgeschenke erhalten.

In der Jury saßen Alina Schubert, Leitung vom Jugendliteraturclub „Klappentext“, Andrea Gerecke, Autorin und Leiterin unserer Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche im Rahmen von Schreibland NRW und Sina Schmidt, Anglistik und Romanistikstudentin, die gerade ein mehrwöchiges Praktikum in der Stadtbibliothek absolviert. Moderiert und begleitet wurde die Veranstaltung von der Leiterin der Mindener Stadtbibliothek Barbara Brockamp. Bewertet wurden Textverständnis, Technik des Vorlesens sowie die Auswahl der Textstelle.