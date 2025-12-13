Weidmüller präsentiert IndustryMatch: Neue digitale Plattform für intuitive Lösungsfindung

Innovative 3D-Plattform verbindet Kundenbedürfnisse mit Branchen-Know-how

Detmold. Mit dem Weidmüller IndustryMatch eröffnet die Weidmüller-Gruppe ein neues Kapitel in der digitalen Kundeninteraktion. Die innovative Plattform bringt Kundenbedürfnisse und Branchen-Know-how in einer interaktiven 3D-Landschaft zusammen und macht die Suche nach der passenden Lösung nicht nur erlebbar, sondern auch einfacher, schneller sowie intuitiver als je zuvor.

Nah am Kunden, mitten in den Industrien: Seit 175 Jahren versteht sich Weidmüller als verlässlicher Partner und Lösungsanbieter. Mit IndustryMatch geht das Unternehmen nun einen entscheidenden Schritt in Richtung digitaler Kundenzentrierung. Nutzer können verschiedene Industriebereiche – von Maschinenbau über Energie bis hin zur Wasserstofftechnologie – virtuell erkunden. Anhand realer Herausforderungen werden die passenden Weidmüller-Lösungen präsentiert. Aus einer klassischen Produktsuche wird so ein interaktives Erlebnis.

Weidmüller IndustryMatch rückt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt. Statt sich durch Kataloge zu arbeiten oder lange Beratungsgespräche zu führen, erhalten Anwender sofort relevante Informationen – aus ihrer Perspektive und mit klarem Mehrwert. Weidmüller integriert aktuelle Trends sowie Herausforderungen und zeigt, wie Lösungen echten Nutzen für reale Anwendungen schaffen.

Dr. Christian von Toll, Chief Sales Officer der Weidmüller-Gruppe, betont: „Mit dem Weidmüller IndustryMatch setzen wir ein klares Zeichen für Kundennähe und digitale Innovation. Unsere Kunden erwarten heute schnelle, intuitive und passgenaue Lösungen – und genau das bietet der IndustryMatch. Die Plattform macht komplexe Technik greifbar und zeigt, dass wir nicht nur Produkte liefern, sondern echte Antworten auf die individuellen Herausforderungen unserer Kunden.“

IndustryMatch ist mehr als ein digitales Tool – es ist eine Einladung, gemeinsam die Herausforderungen von morgen zu meistern. Weidmüller bleibt nah dran: an den Kunden, an den Branchen und an den Innovationen, die die Industrie bewegen.

Hier geht es zum Weidmüller IndustryMatch:

www.weidmueller.de/industrymatch