Weberei präsentiert Kindertheater im Oktober: Schneewitte und der letzte Fruchtzwerg

Gütersloh. Am Sonntag, den 4. Oktober findet um 11:00 Uhr wieder das beliebte Kindertheater in der Weberei statt. Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bielefeld-Gütersloh wird diesmal das Stück „Schneewitte und der letzte Fruchtzwerg“ gezeigt. Es handelt sich um ein Clownstheaterstück für 2 Clowns rund um zwei Betten, mit einem Spiegel, einem Fruchtzwerg und einem Apfel: Am liebsten geht Grimm früh ins Bett, liest noch ein bisschen in seinem Märchenbuch und dann wird geschlafen, denn der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Geht aber nicht, denn da ist Gebrr und Gebrr will mal wieder nicht ins Bett, ist nicht müde, hat Hunger, hat Angst alleine im Bett und findet eine Ausrede nach der anderen, um ja nicht schlafen zu müssen. Obwohl Grimm so müde ist, muss er Gebrr mal wieder ein Märchen vorlesen.

Der Einlass beginnt um 10:30 Uhr, Beginn des Kindertheaters ist um 11:00 Uhr. Das Stück ist mit einer Spieldauer von ca. 45 Minuten geeignet für Menschen ab 4 Jahren. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung aller Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen statt. Tickets sind im Vorverkauf unter www.weberei.de erhältlich. Der Online-Vorverkauf wird empfohlen, doch auch an der Tageskasse wird es noch Tickets geben. Der nächste Termin für das Kindertheater in der Weberei ist der 1. November, dann mit dem Stück „Ferdinand der Stier“. Zudem findet am 31.10. eine Grusellesung für Kinder statt: Die beiden Kinderbuchautorinnen Maren Graf und Andrea Gehlen lesen ab 17:30 Uhr Spukgeschichten zu Halloween.