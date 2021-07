Volksbund lädt zur kostenlosen Führung in die Erinnerungs-und Gedenkstätte Wewelsburg ein.

Die aktuellen Regelungen des Landes zu weiteren Eingrenzung der Corona-Pandemie erlauben die Durchführung dieser Führung. Andere geplante Veranstaltungen des Volksbundes mussten jedoch in den letzten Monaten abgesagt werden. „Wir werden die Veranstaltungen, für die sich bereits viele Interessierte angemeldet hatten, im nächsten Jahr nachholen“, verspricht Müller. Der Volksbund kündigt unter anderem an, den Vortrag von Historiker Norbert Ellermann „Die Panzerschlacht bei Schloss Hamborn und die Befreiung des Konzentrationslagers Niederhagen“ voraussichtlich im März nächsten Jahres in Delbrück anzubieten. Ebenfalls nachgeholt wird die 7. HisTourismus-Fahrt zur Mahn- und Gedenkstätte Steinwache, die von der Gestapo als Gefängnis genutzt wurde, in Dortmund.