Vlothoer KulturSommer‘21 verabschiedet sich mit großer Abschlussveranstaltung

Vlotho. Am Freitag, 13. August 2021 findet die große Abschlussveranstaltung des diesjährigen KulturSommers statt. Los geht es bereits um 17:00 Uhr – Veranstaltungsort ist der Platz vor der Kulturfabrik.

Das Boardwalk Theater wird „Leben in die Stadt bringen, ohne Leben zu gefährden!“, sagt die Gruppe über sich selbst und lädt daher alle Schaulustigen zu einem exklusiven Spektakel aus Artistik, Theater und Show ein.

Für Rock vom Feinsten und damit genau die richtige musikalische Untermalung, um die eingerosteten Knochen vom Corona Blues frei zu schütteln, sorgen unterdessen die Bands „Crown of Things“ und „Stevie to the Noise“. Zusätzlich ergänzen „SYN“ mit sphärischen Gitarrensounds das abwechslungsreiche Bühnenprogramm.

Den kleinen und großen Hunger versorgt der Heinzelmännchen Vlotho e.V. mit Bratwurst, Pommes und Grillkäse. Der Verein Umsonst und Draußen schenkt am Freitag Getränke aus und hat auch die Musikauswahl für den Abschluss der sehr beliebten Veranstaltungsreihe getroffen.

Der Eintritt ist wie immer frei!

*Aufgrund der Größe der Veranstaltung und der steigenden Infektionszahlen benötigen alle Besucher*innen die nicht geimpft oder genesen sind einen negativen Test. Kinder bis zum Schuleintritt sind davon ausgenommen. Termine für einen kostenlosen Test können im DRK-Schnelltestzentrum gebucht werden. Für Kurzentschlossene bietet das Testzentrum zusätzlich am Veranstaltungstag ab 16:30 Uhr eine mobile Teststation auf dem Rathaus-Parkplatz an.

Da an der Veranstaltung auch Kinder und junge Menschen, die noch nicht geimpft werden können, teilnehmen, bitten wir die Geimpften und Genesenen darum, sich aus Rücksichtnahme nach Möglichkeit ebenfalls testen zu lassen.

Die Vlotho Marketing GmbH und das Vlothoer Kulturbüro freuen sich bereits jetzt mit allen Interessierten aus Nah und Fern auf einen schönen Abschluss des Vlothoer KulturSommers’21.