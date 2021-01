Virtuelle „Meet & Greet“-Veranstaltungen statt Live-Konzerte

„Weltklassik am Klavier!“ sagt Januar-Konzerte ab

Aufgrund der landesweiten Bestimmungen sind alle Konzerte der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ weiterhin zunächst bis Ende Januar abgesagt.

Die letzten 10 Monate haben die Veranstalter der Klavierreihe vor immer neue Herausforderungen gestellt, denn ein Verstummen kam nicht in Frage. Es wurde fieberhaft nach neuen Möglichkeiten gesucht, sowohl den Künstlern weiterhin Gehör zu verschaffen, als auch mit den vielen Gästen in einem engen Kontakt zu bleiben. So wurde die Idee geboren, mit Interviews den Weltklassik-YouTube-Kanal zu starten. Diese über 150 Videos rund um das Thema Klaviermusik erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und sind auf jeden Fall für Klavierliebhaber ein Quell fast schier unendlicher, interessanter Gespräche und Plaudereien.

Im Spätsommer war es dann unter extremen Anstrengungen und der Einhaltung von diversen Auflagen möglich, endlich wieder Live-Konzerte anzubieten, was die Gäste nach so langer Kultur-Abstinenz förmlich feierten. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

Um für Künstler und Gäste Möglichkeiten zu schaffen, das Beethoven-Jahr in einer „abgespeckten“ Form zu genießen, wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, an verschiedenen Standorten in Deutschland Aufnahmeorte zu finden, wo unter perfekten Bedingungen und mit exzellenten Tonmeistern Sonaten von Beethoven aufgenommen wurden. Zu sehen und hören sind diese 10 Aufnahmen online im Weltklassik-Kanal auf der Plattform „Vimeo“.

Silvester dann erprobten die Veranstalter wieder ein neues Format: „Meet & Greet“ über die Plattform „Zoom“. Die Idee war hierbei, dass sich Gäste, Gastgeber und Künstler in einer entspannten Atmosphäre online treffen, um sich zu sehen, sich auszutauschen und gemeinsam Musik zu genießen. Natürlich kann eine Technik, die hauptsächlich für Konferenzen gedacht ist, kein Live-Konzert ersetzen und hat auch bei weitem nicht die Qualität einer Videoaufnahme. Trotzdem waren die vielen Besucher des Silvesterkonzertes begeistert, so dass nun am Samstag, den 16.01.2021 um 17 Uhr die zweite Meet & Greet-Veranstaltung stattfindet.

Dann spielt die wunderbare Nadejda Vlaeva Ludwig van Beethovens spritzige Jagd-Sonate, Nr. 18, op. 31. Der Einlass zu dieser virtuellen, kostenfreien Veranstaltung findet von 16:45 bis 17:00 Uhr statt und ab 17 Uhr schließen sich dann die „Foyer-Türen“. „Meet & Greet“ ermöglicht es den Gästen Nadejda Vlaeva ganz privat zu erleben, ihr Fragen zu stellen oder aber sich einfach an einem Wiedersehen mit dem Team der Weltklassik zu erfreuen.

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wann wieder Live-Konzerte stattfinden können, bieten die verschiedenen Formate von „Weltklassik am Klavier!“ ganz bestimmt das ein oder andere, was auf den folgenden Plattformen von Interesse ist:

der Weltklassik-YouTube-Kanal mit mehr als 150 interessanten Interviews und Plaudereien rund um das Thema Klaviermusik, Vimeo mit 10 herrlichen Beethoven Sonaten als Live-Videos und Zoom mit virtuellen „Meet & Greet“-Veranstaltungen in regelmäßigen Abständen

Alle drei Formate sind ganz einfach auf der Website www.weltklassik.de über die Schaltflächen „YouTube“, „Vimeo“ und „Zoom“ zu erreichen.