Vierter Schlemmer-Abendmarkt am 14. August

Genuss unter freiem Himmel: Schlemmer-Abendmarkt am 14. August

Bad Oeynhausen. Am Donnerstag, 14. August 2025, wird der Inowroclaw-Platz in Bad Oeynhausen wieder zum Treffpunkt für alle, die gutes Essen, nette Gesellschaft und entspannte Sommerabende schätzen. Der Schlemmer-Abendmarkt geht in die vierte Runde und bietet kulinarische Vielfalt in lockerer Atmosphäre – mitten in der Innenstadt.

Das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen: Bei Schmackofatz Sielermann gibt es herzhafte Flammkuchen, Pizza und frisch zubereitete Pasta aus dem Parmesanlaib, während der BBQ-er mit Wildbratwurst, Wagyu-Burgern und Wildburgern mit Wasabi-Mayo für kräftige Aromen sorgt. Wer es leichter mag, wird bei Mahalo mit frischen Bowls, gefüllten Kumpir und hausgemachter Limonade fündig.

Auch für klassische Imbissfreunde ist gesorgt: New Orleans OWL serviert Currywurst und Bratwurst, ergänzt durch Döner und Lahmacun. Der Lions Club bietet mit seinen Kasslerbrötchen – den sogenannten „Lions Burgern“ – und deftigen Maultaschen eine regionale Note.

Fischliebhaber kommen bei Fischhaus Getrost auf ihre Kosten, das Flammlachs, Backfisch und Fischbrötchen im Gepäck hat. Mediterrane Spezialitäten steuert der Weinwagen bei: mit Meeresfrüchten, Käseplatte, serbischen Weinen und griechischen Antipasti.

Für den süßen Genuss sorgt Buchholz Honig mit seinen Honigspezialitäten, während Resis Schmankerl bayerische Klassiker wie Auszogné, Apfelkringel und Leberkäsbrötchen auf den Tisch bringt. Tanja Keeb verwöhnt mit Crêpes sowie gebackenem Camembert und Schafskäse.

Eis und kühle Getränke bietet die Villa Q, während die Machbar sommerliche Cocktails mixt. Dazu schenken das Verkehrshaus Wein, Prosecco und Bier aus, und bei der Flüssigfütterung gibt es Whisky, Schnaps und passende Accessoires wie Gläser und Tassen.

Für die musikalische Atmosphäre sorgt Gitman, der mit handgemachten Sounds den Platz in sommerliche Stimmung taucht.

Der letzte Termin in diesem Jahr ist Donnerstag, 11. September 2025. Alle Informationen zu Veranstaltungen in Bad Oeynhausen gibt es unter: https://www.staatsbad-oeynhausen.de/kultur-geschichte/veranstaltungshoehepunkte