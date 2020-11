Vielfalt der „Paderborner Natur“ online entdecken

Paderborn . Die Stadt Paderborn hat ihr neues Internetangebot „Paderborner Natur“ online gestellt. Unter www.paderborn.de/natur gibt es – übersichtlich strukturiert und auch für mobile Endgeräte optimiert – umfangreiche Informationen rund um das Thema Biodiversität und biologische Vielfalt im Stadtgebiet.

Was macht die Paderborner Natur so einzigartig und welche Besonderheiten lassen sich entdecken? Erfahren Sie mehr über den Erhalt und die Entwicklung der biologischen Vielfalt vor Ort, entdecken Sie Lebensräume und Arten der Paderborner Natur oder werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Die Kategorie „Unsere Natur“ lädt auf jeden Fall zum ausgiebigen Stöbern ein.

Immer bestens informiert sind Bürgerinnen und Bürger unter der Kategorie „Projekte“. Dort können Informationen zu anstehenden und sich in Umsetzung befindlichen Projekten nachgelesen werden.

Wer selbst aktiv werden möchte, findet unter „Meine Natur“ genau das Richtige. Tipps und Tricks zur insektenfreundlichen Gartengestaltung, Anleitungen zum Bau von Insektennisthilfen und vieles mehr gibt es auf den Seiten zu entdecken. Zudem werden regelmäßige Beiträge zu jahreszeitlichen Naturphänomenen unter der Rubrik „Blickpunkt Natur“ veröffentlicht.

Das Angebot der Homepage wird ständig erweitert und Inhalte regelmäßig aktualisiert, sodass es sich lohnt, von Zeit zu Zeit auf der Homepage vorbeizuschauen – es gibt vielfach Neues zu entdecken.

Bei weiteren Fragen zum neuen Internetauftritt wenden Sie sich gerne per Email an: naturpaderbornde

Übrigens:

Die Stadt Paderborn beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema der biologischen Vielfalt und setzt sie in unterschiedlichen Projekten um. Vor allem die Gewässerrenaturierungen der letzten Jahre zeigen die überaus positiven Entwicklungen, die durch die naturnahen Umgestaltungen erzielt werden. Darüber informiert das Amt für Umweltschutz und Grünflächen seit dem Jahr 2017 auf der Plattform „Gewässer in Paderborn“ (www.paderborn.de/gewaesser). Ein Blick auf die Internetseite ist ebenfalls zu empfehlen.