Verlängerung der Ausstellung „Aatifi – Maraka“

Erste Bielefelder Museumsschau des Malers und Grafikers ein voller Erfolg

Bielefeld. Die große Überblicksschau „Aatifi – Maraka“ im Kunstforum Hermann Stenner, die erste institutionelle Einzelausstellung des afghanisch-deutschen Künstlers Aatifi in seiner Heimatstadt Bielefeld, kann nach drei Monaten Laufzeit eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. Deshalb verlängern der Maler und die GOLDBECK Stiftung das Gastspiel mit 108 abstrakt-skripturalenund figurativ-gegenständlichen Werken auf Leinwand und Papier. Die Malereien, Tuschezeichnungen und Unikatdrucke, überwiegend im markant-ausholenden Gestus – 25 davon anlässlich seines 25-jährigen Atelierjubiläumsim Jahr 2025 eigens für das Museum geschaffen, das ,,Lebendige Atelier“ und fünf Filmbeiträge sind jetzt noch bis zum 26. April 2026 zu sehen. Das Stenner Forum öffnet damit auch zu den Bielefelder Nachtansichten am Samstag, 25.April 2026.

Seit der Vorbesichtigung und Eröffnung Ende November 2025 haben die Ausstellungmehr als 1.700 Menschen aus Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe, aus ganz Deutschland sowie aus Dänemark, Frankreich, Italien, der Türkei, der Ukraine und den USA gesehen. Der Titel der Schau auf 1.000 Quadratmetern Fläche ist Programm: Maraka steht in der afghanischen Landessprache Paschtu für Austausch, Begegnung, Gespräch. Das haben bislang Menschen mit und ohne Zuwanderungs-geschichte, aller Altersklassen und Bildungsstände genutzt. Im Durchschnitt kamen an den 66 Öffnungstagen – regulär donnerstags bis sonntags und an Feiertagensowie zu Sonderterminen montags, dienstags und mittwochs – mehr als 25 Besucherinnen und Besucher.

Das von der GOLDBECK Stiftung großzügig geförderte Bildungsprogramm umfasst ein den ersten drei Monaten 61 Angebote – (Sonder-)Führungen durch die Ausstellung und Workshops wie „Kalligraffiti“ für Jugendliche und Erwachsene oder „Mal was anderes“ für die ganze Familie im museumseigenen Studio im Dachgeschoss. Auch Veranstaltungen wie ein kulinarischer Abend „Der Künstler ischt auf“ oder „Migration als Chance“ mit einem Austausch zwischen der Kulturdezernentin Birgit Beckermann und Aatifi gehörten dazu. Die informativen und kreativen Angebote nutzten neben Uni- und VHS-Gruppen auch viele Schülerinnen und Schüler mit und ohne Zuwanderungsbiografie oder junge Menschen aus integrativen Vereinen wie „angekommen in deiner Stadt“ oder „Tabula e.V.

“Auch in den nächsten zwei Monaten steht ein breites Bildungs- und Vermittlungsprogramm offen für Menschen aus der Stadt und der Umgebung: 20 Sonderführungen,Veranstaltungen und Workshops sowie zehn öffentliche Führungen an Sonn- und Feiertagen. Ein weiterer Höhepunkt wird die 24. Nacht der Bielefelder Museen, Galerien und Kirchen am Samstag, 25. April 2026 sein, wenn das Kunstforum Hermann Stenner mit der Einzelausstellung „Aatifi – Maraka“ wie weitere Bielefelder Kulturorte von 18 Uhr bis Mitternacht eine Spätschicht für Nachteulen und Kunstfans einlegt. Am Sonntag, den 26. April 2026 geht die Schau dann von 12 bis 18 Uhr inklusive einer abschließenden öffentlichen Führung (um 15 Uhr) zu Ende.

BU: Die Einzelausstellung ,,Aatifi – Maraka“ im Bielefelder Museum Kunstforum Hermann Stenner wird nach erfolgreichen drei Monaten verlängert bis Ende April.