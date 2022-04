Transformation im Dialog: Digitalisierung im Mittelstand

Lemgo. Die digitale Transformation stellt eine zentrale Herausforderung für den regionalen Mittelstand dar, da es sich inhaltlich um ein sehr weites und kaum überschaubares Feld handelt. Im neuen Bachelorstudiengang „Digital Management Solutions“ (DiMS) der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, der im Wintersemester 2022/23 am Bildungscampus Herford startet, wird sich genau dieser Herausforderung gewidmet.

Der Studiengang richtet sich sowohl an AbiturientInnen, die eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Grundkenntnissen des Programmierens kombinieren wollen, um die digitale Transformation branchenübergreifend begleiten zu können als auch an Berufstätige, deren Grundausbildung nicht mehr ausreicht, um hochkomplexen Anforderungen des digitalen Managements zu begegnen. Konkrete Unternehmens-Projekte von strategischer Bedeutung werden dabei als Vehikel für die Vermittlung von akademischen Inhalten genutzt.

Das Vollzeitstudium fokussiert sich auf einen Präsenztag, welcher freitags am Bildungscampus Herford stattfindet. „Wir sind uns sicher, dass Unternehmen, die Interesse an einer Entsendung von Mitarbeitenden zur Weiterbildung im Rahmen von DiMS zeigen, auch bereit sind, Beschäftigte für die Präsenzzeiten freizustellen. Wir haben zudem auch die Möglichkeit unseren innovativen Kooperationsstudiengang von den Erwartungen und Hintergründen der Einschreibenden abhängig zu machen und entsprechend auszugestalten“, sagt Studiengangsleiter und Leiter des Instituts für Wissenschaftsdialog der TH OWL Prof. Josef Löffl.

Am 25. April wird das Centrum Industrial IT (CIIT) gemeinsam mit dem IWD bei einem Online-Live-Talk genauer auf die Hintergründe und die Bedeutung des Studiengangs eingehen. Neben CIIT-Geschäftsführerin Anja Moldehn und Prof. Josef Löffl werden auch David Peter, Geschäftsführer der Peter Lacke Holding GmbH, Wolfgang Wiele, Geschäftsführer und CTO beim CIIT-Partner KEB Automation sowie Thomas Lalk, Leiter Ausbildung bei KEB und Prof. Henning Trsek vom Institut für industrielle Informationstechnik der TH OWL, in der Talk-Runde dabei sein. Gemeinsam diskutieren Sie über die digitale Transformation, den daraus resultierenden Herausforderungen in den Unternehmen und wie der Studiengang dabei helfen kann, diesen zu begegnen.

Die Veranstaltung findet von 18:00 bis 19:00 Uhr per Livestream auf dem CIIT-Youtube-Channel statt. Über diesen Link kommen Sie am Veranstaltungstag direkt zur Übertragung: https://youtu.be/NjyV7IJtbf8