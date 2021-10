Traditionelles Martinsspiel vor dem Dom

Paderborn. Am 11. November findet um 18 Uhr das traditionelle Martinsspiel des Martinskomitee Paderborn e. V. vor dem Paderborner Dom statt. Zwei Jahre ist es nun fast her, dass das Martinskomittee das Martinsspiel vor der Heiersburg aufgeführt hat und mit den vielen leuchtenden Laternen in Richtung Dom gezogen ist. Die Planung hierfür startet normalerweise bereits im August. Leider war bis Ende August noch nicht klar, was dieses Jahr alles möglich sein wird, und auch die Monate danach waren eher ungewiss.

Hier gilt dann ohne Kontaktnachverfolgung der Mindestabstand. Eine Bank muss jeweils frei bleiben und pro Familie darf eine Bank besetzt werden. So finden immerhin knapp 200 Personen im Dom Platz.

Es werden auch wieder Martinsbrötchen für einen guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt dem Malteser Hilfsdienst zugute, der auch während der Flutkatastrophe vollen Einsatz gezeigt hat und mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern Großes leistet.