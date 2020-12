Tipps und Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Familientelefon geschaltet

Lemgo. Eltern werden und Eltern sein ist manchmal ganz schön schwer. In einer Zeit wie der momentanen ganz besonders. Das kann für Familien zur Belastungsprobe werden. Die Alte Hansestadt Lemgo, Kinder-, Jugend- und Familienbildung bietet daher ein Familientelefon an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich mit ihren Sorgen und Fragen zum Erziehungsalltag vertrauensvoll an die Fachkräfte wenden. Die Ansprechpartner beraten und vermitteln zu zusätzlichen Anboten weiter.

Auch wenn die Ferien nun vor der Tür stehen, ist das Familientelefon (außer am Wochenende und an den Feiertagen) von Montag bis Freitag von 11.00 bis 16.00 Uhr unter 05261 213-401 zu erreichen.