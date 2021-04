Tipps für die Freizeit: 8. Ausgabe des Magazins „natur erleben“ erschienen

Bielefeld. Naturnah, familienfreundlich, sportlich: So präsentiert das Jahresmagazin „natur erleben“ die Erlebnisvielfalt in Bielefeld. Zahlreiche Artikel und der Veranstaltungskalender bieten allerhand Tipps für Outdoor-Aktivitäten. Sie gewähren Einblick in die Schönheit der Landschaften und die Vielzahl der Freizeitangebote für die ganze Familie. In der aktuellen Ausgabe erfahren Interessierte etwas über regionale Lebensmittel, interessante Wander- und Fahrradrouten sowie ruhige oder auch Aktivitäten betonte Erholungsorte.

Das Heft liegt an zentralen öffentlichen Stellen wie der Tourist-Info, im Besucherinformationszentrum Sparrenburg, im Infopunkt auf dem Johannisberg sowie im Heimat-Tierpark Olderdissen zur kostenlosen Mitnahme bereit. Alternativ kann es im Internet unter www.bielefeld.de/natur digital heruntergeladen werden.