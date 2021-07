Tickets für die 32. Detmolder Sommerbühne sind erhältlich

Kostenfreie Tickets & GGG-Nachweis für die 32. Detmolder Sommerbühne im Schlosspark 05. – 08. August 2021

Detmold. Lokale Nachwuchskünstler*innen und international besetzte Bands, Singer-Song-Writer*innen, elektronische Sounds, Pop, Funk und jazzig-soulige Rhythmen, raffinierte Weltmusik mit Reggae- und Balkaneinflüssen, Kindertheater, Tanz , Schlager und mehr laden die Besucher*innen ein, bei entspannter Atmosphäre Konzerte im Schlosspark zu erleben. Die Tickets für das vielfältige Programm der 32. Detmolder Sommerbühne sind jetzt erhältlich, kostenfrei nur unter kulturteam2021.reservix.de und an allen ADticket-Vorverkaufsstellen (zzgl. 2,00€ Systemgebühr). Die Tickets gelten entsprechend der Buchung je für einen Konzertblock mit mehreren Auftritten. Zwischen den Konzertblöcken müssen die Besucher*innen die Veranstaltungsfläche verlassen, um möglichst vielen Menschen einen Besuch der unterschiedlichen Konzerte zu ermöglichen.

Obwohl die Inzidenz in Detmold und im Kreis Lippe aktuell in die Stufe 0 fällt d.h., dass Veranstaltungen auch ohne eine besondere Nachverfolgung möglich sind, hat sich das KulturTeam aufgrund der längerfristigen Planung und der Planungssicherheit entschieden, dass für die Veranstaltungen der 32. Detmolder Sommerbühne die Regelungen der Inzidenzstufe 1-2 gelten. Mit dem Erwerb eines kostenfreien Tickets werden die Kontaktdaten Sitzplatz genau erfasst; der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist nur mit Nachweis der 3 Gs – also: vollständig geimpft, genesen (nicht länger als 6 Monate) oder negativem Testnachweis, der nicht älter als 48 Stunden ist möglich; der negative Testnachweis gilt auch für Kinder ab 6 Jahren.

Weitere Informationen und ggf. Updates finden Sie unter www.sommerbuehne.de

Besucher*innen der 32. Detmolder Sommerbühne werden des Weiteren darum gebeten sich kurz vor den Veranstaltungstagen auf der Homepage über Änderungen zu informieren.