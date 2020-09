Thomas Niehoff als IHK-Hauptgeschäftsführer verabschiedet

Bielefeld. Thomas Niehoff, von 2001 bis zum 31. August 2020 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), wurde am 7. September 2020 im Rahmen einer Vollversammlung der IHK in den Ruhestand verabschiedet. IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven hielt dabei die Laudatio und sprach dem scheidenden Hauptgeschäftsführer „im Namen der IHK unseren großen Dank für Deine geleistete Arbeit aus“.

Für die gewerbliche Wirtschaft hielt Manfred Müller, Landrat des Kreises Paderborn, die Laudatio aus Sicht der Region. Darüber hinaus referierte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, in einem Fachvortrag über das Themengebiet Wirtschaft und Digitalisierung, das Thomas Niehoff immer am Herzen gelegen habe. Petra Pigerl-Radtke, seit dem 1. September 2020 IHK-Hauptgeschäftsführerin und Nachfolgerin von Thomas Niehoff, berichtete in ihrer Rede von der Zeit der Übergabe und ihrer Zukunftsausrichtung der IHK. Niehoff selbst ging in seinen Dankesworten kurz und knapp auf seine insgesamt 34-jährige IHK-Tätigkeit ein.

„Effizienz und Kundenorientierung sind wichtige Faktoren in der IHK, die Dir immer wichtig waren“, würdigte Meier-Scheuven den Einsatz Niehoffs. Bei den entscheidenden Benchmarks im Vergleich zu anderen IHKs habe die IHK Ostwestfalen immer ganz oben gestanden, zum Beispiel beim Verhältnis der Personalkosten zur Zahl der Mitgliedsunternehmen. Außerdem habe Niehoff einen modernen Führungsstil als Hauptgeschäftsführer in die IHK gebracht. „Deine Marschrichtung war, das Potenzial Deiner Mitarbeiter zu entwickeln, ihnen Freiräume fürs eigene Gestalten zu lassen.“ Als Niehoffs persönliche Stärken nannte der IHK-Präsident „ausgeprägte Sachkunde, absolute Verlässlichkeit und ein hohes Maß an Gelassenheit“.

Die Region Ostwestfalen-Lippe sei in der Amtszeit des ehemaligen IHK-Hauptgeschäftsführers „viel stärker geworden“, sprach Landrat Müller dem Gewürdigten höchstes Lob aus. „Thomas Niehoff ist ein OWLer – unaufgeregt, verlässlich, effizient und fest das Ziel im Blick. 16 Jahre gemeinsame Zeit in der OWL GmbH und im Aufsichtsrat unseres Airports. Gemeinsam für Bürokratieabbau, Spitzencluster it’s OWL, Regionale, Flughafen und A 33. Wir haben – zusammen mit vielen anderen – eine Menge bewegt.“ Dass die IHK Ostwestfalen so gut aufgestellt sei und so leistungsorientierte Teams habe, „ist sicher in weiten Teilen Verdienst von Thomas Niehoff“, hob Petra Pigerl-Radtke hervor. Auf seine langjährige Arbeit und seine Erfolge werde sie aufbauen und die IHK weiterentwickeln. Die neue Hauptgeschäftsführerin: „In den zwei Monaten gemeinsamen Arbeitens habe ich den Mensch Thomas Niehoff gut kennen und vor allem schätzen gelernt. Unermüdlich hat er mich in die großen Themen und die kleinen Besonderheiten eingeweiht. Auch daran habe ich gemerkt, wie wichtig ihm die gute Nachfolge in der Hauptgeschäftsführung ist.“

Thomas Niehoff dankte der Vollversammlung für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit in seiner Amtszeit. Er habe insgesamt an knapp 140 Vollversammlungssitzungen teilgenommen, viele Diskussionen über unterschiedliche Wirtschaftsthemen erlebt, aber stets alle Debatten als konstruktiv empfunden. Niehoff: „Eine IHK ist nur erfolgreich, wenn Haupt- und Ehrenamt an einem Strang ziehen. Ich habe immer eine klare Rückendeckung erlebt.“