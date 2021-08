theYoung und Katrin Stallmann – WEAR & TEAR

Bielefeld. Am Freitag, 24.09.2021 wird ab 17 Uhr in der Galerie GUM mit einem Soft-Opening die Ausstellung WEAR & TEAR der beiden Bielefelder Künstler*innen theYoung und Katrin Stallmann eröffnet. Der Londoner Kunsthistoriker ChrisJones, der seit 2014 in Bielefeld lebt, wird in die Ausstellung einführen.

Hinter dem doppeldeutigen Titel „WEAR & TEAR” (Verschleiß/Tragen & Träne) verbirgt sich ein Kooperationsprojekt zwischen theYoung, dessen Stencil-Arbeiten bereits im Jahr 2008 in der Galerie GUM zu sehen waren und der Modedesignerin Katrin Stallmann, die seit 2014 ihr eigenes Geschäft tragbar mit Upcycling-Mode in Bielefeld betreibt. Die beiden Kreativen haben sich ausgetauscht, sich gegenseitig inspiriert und diskutiert. Sie haben interessante Themen und Gestaltungselemente der/des anderen aufgenommen und in die jeweils eigene Formensprache übersetzt. Es entstand ein wechselseitiges Spiel mit Sprache, Farbe, Schichtung und grafischen Elementen.

Die Arbeiten der beiden Künstler*innen werden in der Galerie GUM sowie bei tragbar präsentiert. In der Galerie GUM ist der Schwerpunkt der Ausstellung von theYoung zu sehen sowie die künstlerische Antwort von Katrin Stallmann auf die Serie CMPRMS4LW des Stencil-Künstlers. Bei tragbar wird ihre aktuelle Kollektion präsentiert und neue Bilder von theYoung mit inhaltlichem Bezug auf den Tätigkeitsbereich der Modedesignerin.

Inspiriert durch die Serie CMPRMS4LW von theYoung entstehen bei tragbar collagen-ähnliche Applikationen von Katrin Stallmann aus übereinander gelegten, verwobenen und vielfältig fixierten, textilen Materialien. Für die Ausstellung „WEAR & TEAR” dient ausgediente Arbeitskleidung als Träger für die Textil-Collagen. Dabei wird bereits vorhandene Kleidung zerlegt, verändert und neu zusammengefügt.

In der Galerie GUM zeigt theYoung Arbeiten aus verschiedenen Zyklen, die zwischen 2019 und 2021 entstanden sind: CMPRMS4LW ist eine Serie von Bildern mit geometrischen Mustern zeigen, die jeweils aus einem englischen Wort mit vier Buchstaben entstehen. Fundament dieser fortlaufenden Reihe bildet ein hierfür entwickelter Schrifttyp, dessen Letter mittels handgeschnittener Schablonen und Sprühfarbe in einer festgelegten Farbabfolge übereinander aufgetragen werden. Durch Überlagerung von Form und Farbe entstehen mit jedem Wort neue Muster und Farbvariationen.

CMPRMS

Seit 2016 arbeitet theYOUNG an und mit einer neuartigen Schablonentechnik, die eine transparente Darstellung des jeweiligen Sujets und seiner einzelnen Bestandteile erlaubt.

Die gezeigten Werke sind Teile zweier Schaffensphasen. Während theYOUNG sich im Jahre 2019 noch ausschließlich mit der Analyse und Darstellung unterschiedlicher Gegenstände/Geräte beschäftigt, liegt der Fokus im folgenden Jahr auf Pflanzen und dazu kontrastierenden Pixelmustern.

Bindeglied aller Arbeiten bilden ‘Bildschirmsymbole‘, die den technischen Charakter der Werke unterstreichen, zeitgleich aber einen Störfaktor darstellen.

Der Bielefelder Künstler beschäftigt sich als Autodidakt mit Stencil Art und kann auf Ausstellungen seit 2003 im In- und Ausland zurückblicken. Im Eröffnungsjahr der Galerie GUM 2008 war er mit „OH HAPPY GREY“ zu sehen, überwiegend großformatige nahezu fotografisch anmutende Arbeiten auf Wellpappe. Nach wie vor benutzt er gerne sogenanntes „armes Material“, ist aber zur Farbe zurückgekehrt.

Katrin Stallmann studierte am London College of Fashion und der Fachhochschule Bielefeld, Diplom Produktdesign, Schwerpunkt Mode. Die Modedesignerin war für verschiedene Modefirmen im In- und Ausland tätig, bevor sie von 2008 bis 2014 am Anna Siemsen Berufskolleg, Herford Modedesign unterrichtete und sich schließlich 2014 mit ihrem Geschäft tragbar, Mode & Textil Upcycling in Bielefeld selbständig machte.

Mehr Informationen unter: www.ggum.de