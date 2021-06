Symposium für Kunstschaffende: Kunst zum Greifen nah

Paderborn. Beim Symposium für Kunstschaffende können Interessierte am kommenden Wochenende live dabei sein, wenn Künstlerinnen und Künstler Neues erschaffen. Das Kulturamt Paderborn lädt in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Paderborn e.V. ein, ihnen über die Schulter zu schauen und Fragen zu stellen. Auf dem Schulhof vom Theodorianum werden Eva Wilcke (Objekte aus Papier und Draht), Dagmar Venus (Fotografie), Daniel Becker (Material-, Hoch und Tiefdruck), Christa Fuhrmann (zwei- und dreidimensionale Papierobjekte aus Bast) sowie Volker Heisener (Malerei, Upcycling, Siebdruck) ihren neuen Ideen und Impulsen drei Tage lang freien Lauf lassen. Die Besucher lassen die Künstlerinnen und Künstler unmittelbar daran teilhaben. Angereichert wird die Aktion durch Vorträge der Kunstschaffenden. Das Symposium ist Teil des Paderborner Kultursommers.

Die künstlerische Federführung liegt beim Kunstverein Paderborn. Künstlerin Dagmar Venus ist beim Symposium mit dem Bereich der Fotografie vertreten und den Paderbornern auch als Mitglied und Gründungsmitglied der Ateliergemeinschaft @19 sowie seit 2018 aus dem Orgateam zu den Offenen Ateliers Paderborn bekannt. Eva Wilcke stammt aus einer Künstlerfamilie, studierte in Paderborn Kunst und Gestaltung, später Freie Kunst in Irland und ist seit 2005 freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin, Ausstellungskuratorin und tätig in der Museumspädagogik. In ihren am Kamp präsentierten Arbeiten widmet sie sich den Korallen. Volker Heisener, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Der goldene Reiter“, sprüht seit 1998 und wurde 2018 für seine Verdienste im Bereich der Graffitikunst mit der Paderborner Kulturnadel ausgezeichnet. Christa Fuhrmann hat sich nach ihrem Studium der Textilen Kunst in Paderborn intensiv mit der japanischen Handwerkskunst auseinandergesetzt und verarbeitet in ihren Arbeiten ihre Gedanken. Daniel Becker studiert in Paderborn Kunst auf Lehramt und setzt sich in seiner Masterarbeit und beim Symposium für Kunstschaffende mit Kunst im Genderkontext auseinander.

„Es ist wirklich toll, dass wir so unterschiedliche Disziplinen und Persönlichkeiten für das Symposium gewinnen konnten. Bei ihnen vorbeizuschauen und vor Ort live mitzuerleben, wie mitten in der Innenstadt erst Ideen und später künstlerische Objekte entstehen, wird für alle sehr spannend werden“, freut sich Wolfgang Brenner vom Paderborner Kunstverein. Die Künstlerinnen und Künstler können vom 2. bis zum 4. Juli zu folgenden Zeiten besucht werden: Freitag von 16 -19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 11 -14 Uhr und 15:00-18:00 Uhr. Die Kurzvorträge sind zu diesen Uhrzeiten zu erleben: Freitag, 17.00 Uhr Volker Heisener, Samstag, 12.00 Uhr Eva Wilcke, Samstag, 16.00 Uhr Daniel Becker, Sonntag, 12.00 Uhr Christa Fuhrmann. Eine Anmeldung ist erforderlich: www.paderborner-kultursommer.de.

Der Kultursommer im Kreis Paderborn wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.