Startklar, VHS Hoevelhof veröffentlicht Bildungsangebot

Anmeldung zu Präsenz-Kursen ab sofort möglich

Hoevelhof. Ab sofort ist es möglich, sich zu allen geplanten Kursen und Veranstaltungen der „VHS vor Ort“ anzumelden. Für die Bürger ihrer sechs Verbandsstädte und -gemeinden Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg hat die interkommunale Bildungseinrichtung ein mehr als 600 Kurse und Veranstaltungen umfassendes Programm geplant und veröffentlicht. „Wir sind startklar“, erklärt VHS-Leiter Markus Krick und versichert, dass die Einrichtung sich mit der größtmöglichen Flexibilität auf das erste Halbjahr 2021 vorbereitet hat. Um schnellstmöglich auf aktuelle Situationen und Entwicklungen reagieren zu können, veröffentlicht die VHS erneut eine Broschüre, die eine kompakte Übersicht des umfangreichen Gesamtangebotes enthält. Anhand der Kursnummer können alle Detail-Informationen wie Kurstermine, Gebühren etc. auf den Internetseiten der VHS unter www.vhs-vor-ort.de eingesehen oder in den Bürger- und VHS-Büros der Verbandsstädte und -gemeinden erfragt werden. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Teilnehmer stets die aktuellsten Kursinformationen erhalten“, versichert Markus Krick.

Aufgrund der Vorgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist die Durchführung von Präsenz-Angeboten im Moment noch nicht wieder möglich. Diese starten daher frühestens im März. „Sollte auch das noch nicht möglich sein, werden wir in größtmöglichem Umfange Alternativen anbieten“, verspricht Markus Krick. Interessenten haben ab sofort und völlig ohne Risiko die Chance, Kurse zu buchen und sich Plätze zu sichern. Sollte es zur Absage kommen oder die VHS keinen Ersatztermin anbieten können, fallen auch keine Teilnahmegebühren an. „Wer gebucht hat, wird per E-Mail oder Telefon rechtzeitig über alle Veränderungen von der VHS informiert“, betont Markus Krick weitere Vorteile einer frühzeitigen Kursanmeldung.Über 100 Bildungsangebote bietet die VHS darüber hinaus als Webinare oder Livestreams an. „In diesem Bereich haben wir noch einmal kräftig zugelegt“ freut sich der VHS-Leiter. Die Online-Angebote starten zum Teil bereits in Kürze. Die Teilnahme ist in einigen Fällen gebührenfrei möglich. Trotz aller Unwägbarkeiten ist es den Mitarbeitern der VHS und ihren Kursleitungen gelungen, ein umfangreiches und abwechslungsreiches Bildungsangebot aufzulegen. Dieses ist in sieben Fachbereiche unterteilt und deckt aktuelle gesamtgesellschaftliche Themen, Angebote der Eltern und -Familienbildung sowie die Möglichkeit zum Erwerb von Sprachkenntnissen ebenso ab wie berufliche Bildung und EDV, Angebote der Kultur und Kreativität, Ernährung und Gesundheitsbildung.

Vielfalt garantieren Kurse in 14 verschiedene Sprachen, davon 20 als Online-Kurs. Der Kurs „Can you canoe?“ im Juni verbindet eine Einführung in den Kayaksport mit der praktischen Anwendung der englischen Sprache. Erstmals wird eine Yoga-Krabbelgruppe in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Emmaus in Büren angeboten. Für Filmliebhaber präsentiert die VHS in der Stadthalle Delbrück Peter Schanz neuen Film „Corona-Cowboys“. Sein Corona-Frust machte den regionalen Filmemacher kreativ und er erfüllte sich in Zeiten von Auftritts- und Veranstaltungsabsagen einen alten Jugendtraum – den Dreh eines Westerns. Speziell an Vereine richtet sich die Infoveranstaltung „Verfahren im Kindesschutz“. Durch eine Teilnahme am „Nachbarschaftshilfe-Kurs“ können sich Freiwillige als Nachbarschaftshelfer offiziell anerkennen lassen. Auch ganz aktuelle Themen wurden von der VHS aufgegriffen. Seminare wie „Führung auf Distanz -Home-Office als neue Herausforderung“, „Home-Schooling, und mobiles Arbeiten mit Microsoft 365“ oder „Videotrainings und -tutorials produzieren“ vermitteln Kompetenzen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das digitale Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ bietet mehr als zwei Dutzend Livestreams renommierter Referenten. Die Teilnahme ist gebührenfrei und bequem von zuhause aus möglich. Themen wie „Geschlossene Bühnen, leere Theater: Was bleibt von der Kultur nach Corona?“ zeugen von der Aktualität der Veranstaltungen.

Kreativ geht es beim Kurs „Watercoloring“ zu, in dem mit Aquarell- und Wasserfarben gemalt wird. Der Workshop „Mein Foto – mein Wort – meine Farbe“ lockt im Sommer für zwei Tage in das Lavendelfeld der Erlebnisgärtnerei Beine in Salzkotten. Ebenfalls in der freien Natur bewegen sich die Teilnehmer im Rahmen von Fotoexkursionen zu den Emsquellen oder zum Velmerstot. Im Jubiläumsjahr „200 Jahre Kneipp“ bietet die VHS mit der Initiative Gesundheitsforum Bad Wünnenberg zahlreiche Vorträge und Kurse im Präsenz-, Online und Outdoor-Format. Diese werden zum Teil in den neuen KuGA-Räumen (Kneipp und Gesundheit im Aatal) der Stadt Bad Wünnenberg angeboten. Hierzu gehören Themen wie „Kneip – Altes Heilwissen ganz modern“, „Gesunde und nachhaltige Familienküche“, „Back Check – Rückentest“ oder „Ergonomie am Arbeitsplatz“.

Die Anmeldung zu allen Kursen und Veranstaltungen ist ab sofort sowohl online unter www.vhs-vor-ort.de als auch telefonisch in den Bürger- und VHS-Büros der sechs Verbandsstädte und –gemeinden möglich. Das Programmheft liegt in Rathäusern, Banken, Sparkassen, Apotheken sowie weiteren Orten des öffentlichen Lebens der sechs Verbandsstädte und –gemeinden Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg aus. Auch als Download ist das Programmheft auf den Internetseiten der VHS verfügbar.