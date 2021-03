Start des „NRW-Technikums“ an der Universität Paderborn

Orientierungsprogramm für MINT-interessierte (Fach-)Abiturientinnen

Paderborn. Im September startet mit dem „NRW-Technikum“ an der Universität Paderborn erstmalig eine neue Maßnahme zur Berufs- und Studienorientierung für (Fach-)Abiturientinnen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (kurz: MINT). Das Programm richtet sich an junge Frauen, die bis zum Programmstart ihre Hochschulreife oder Fachhochschulreife erlangt haben und ausprobieren möchten, ob ein MINT-Studium und MINT-Beruf das Richtige für sie sind.

Das duale Konzept kombiniert ein Schnupperstudium an der Universität Paderborn mit einem bezahlten Unternehmenspraktikum in der Region. Unter dem Motto „Probieren – Entscheiden – MINT studieren“ sammeln die Teilnehmerinnen während des sechsmonatigen Programms von September 2021 bis Februar 2022 praxisnah erste Erfahrungen im Studium und Beruf und können ihre Fähigkeiten im MINT-Bereich ausprobieren. Das Programm unterstützt die jungen Frauen mit einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Workshops, Unternehmensexkursionen, Vernetzungstreffen und Soft-Skill-Schulungen bei ihrer beruflichen Entscheidungsfindung und stellt erste Kontakte in Wissenschaft und Wirtschaft her.

Interessentinnen sind eingeladen, am 31. März, 13. April oder 23. April jeweils um 17 Uhr an einer digitalen Infoveranstaltung des „NRW-Technikums“ teilzunehmen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen, zur Bewerbung und zum Programm unter: www.nrw-technikum.de. Bewerbungen sind ab sofort möglich.