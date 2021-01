Stadtmuseum sagt Kulturheimspiel ab: Eintrittskarten können zurückgegeben werden

Paderborn. Das vom Stadtmuseum im Dezember geplante und auf den 14. Februar verschobene dritte „Kulturheimspiel. Der Paderborner Jahresrückblick 2020“ fällt aufgrund der Pandemie-Maßnahmen aus. Die bereits erworbenen Eintrittskarten können im Paderborner Ticketcenter zurückgegeben werden. Da dieses aufgrund des Lockdowns momentan geschlossen ist, können sich die Kartenbesitzer*innen auch per E-Mail unter ticket@paderhalle.de an die Paderhalle wenden. Zur Erstattung der Karten ist der Name, die Sitzplatznummern und die Angabe der Bankverbindung erforderlich. Das Geld wird dann auf das angegebene Konto zurücküberwiesen. Das nächste Kulturheimspiel plant das Stadtmuseum am 9. Dezember 2021 in der Paderhalle.