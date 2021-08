Sprechstunde des Seniorenbeirats

Gütersloh. Nach längerer Corona-bedingter Pause findet am Dienstag, 7. September, von 15 Uhr bis 16 Uhr wieder eine Sprechstunde des Gütersloher Seniorenbeirats im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek Gütersloh (Blessenstätte 1) statt.

Der Seniorenbeirat weist darauf hin, dass in der Bibliothek Maskenpflicht gilt, am Arbeitsplatz beziehungsweise Tisch jedoch nicht. Besucher der Sprechstunde müssen sich außerdem am Eingang registrieren, möglich per Zettel, die App „Herein“ oder die „CoronaWarnApp“. Am Tisch muss jeder Besucher entweder auf dem Registrierungszettel die Tischnummer eintragen oder über die genannten Apps einlesen.