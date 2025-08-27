Sommertheater mit Bucraá Circus

Bielefelder Sommertheater 2025: »El Gran Final«–zwei Clowns und ein großes Finale

Bielefeld. Emotional, poetisch, leidenschaftlich – dies sind nur einige Worte mit denen sich das Stück »El Gran Final« des Bucraá Circus beschreiben lässt. Am 16. August verwandeln sie den Klosterplatz mit ihrem Stück in eine Open Air Theaterbühne.

Samstag 16.08. 20.00 Uhr

Bielefelder Sommertheater

Bucraá Circus: »El Gran Final«

Klosterplatz

[Eintritt frei]

Das Wiedersehen zweier Clowns, die sich vor vielen Jahren infolge eines Bürgerkriegs trennen mussten, ist die Essenz der Tragikomödie »El Gran Final«. Der Krieg unterbrach ihre letzte Vorstellung, gerade bevor sie ihren großen finalen Akt präsentieren konnten.

Der Konflikt zwang sie, getrennte Wege zu gehen und den Kontakt zueinander abzubrechen. Jetzt, nach über 30 Jahren, unzähligen Etappen, einem ständigen Kampf ums Überleben und einem gealterten Körper, treffen sie sich zufällig wieder und beschließen, ihr »Gran Final« zu vollenden. Mit Ästhetik und poetischer Schönheit fesseln die beiden Darsteller das Publikum durch die Spielfreude und Improvisationsfähigkeit ihrer Charaktere. Es entsteht eine Geschichte von Liebe und Krieg, gekrönt von einem großen Finale.

Bucraá Circus ist eine auf Clownerie spezialisierte Kompanie, die sich 2018 gegründet hat. Ihr Stück »El Gran Final« entstand im selben Jahr in Koproduktion mit dem Festival Internacional de Pallassos in Cornellà und wurde dort uraufgeführt.

Schauspiel: Fernando Villella, Marc Florencio

Regie: Dudu Arnalot · ca. 60 Min.