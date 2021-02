Sicherheitsexperte Weckbacher eröffnet Niederlassung in Bielefeld

Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum expandiert das Dortmunder Traditionsunternehmen in den Zukunftsmarkt Ostwestfalen-Lippe / Universitäten, Krankenhäuser und Lebensmittelhersteller der Region setzen bereits auf die modernen Schließsysteme des Unternehmens

Bielefeld/Dortmund. Die Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH reagiert auf die gestiegene Nachfrage und expandiert im Wirtschaftsraum Ostwestfalen-Lippe. „Unsere neue Niederlassung in Bielefeld ermöglicht es uns, unsere Kunden fortan schneller und umfassender vor Ort zu betreuen. Mit der Erweiterung investieren wir in die effektivere Koordination und bessere Verfügbarkeit von Fachpersonal und Technik sowie kürzere Reaktionszeiten“, erklären die beiden Gesch.ftsführer Dirk Rutenhofer und Michael Mainz.

Das Dortmunder Traditionsunternehmen setzt bereits seit Jahren Maßstäbe, wenn es um die Einführung innovativster Zugangstechnik geht. Hierauf vertrauen auch immer mehr Unternehmen und Institutionen der ostwestfälischen Region. Mittlerweile haben die Sicherheitsexperten zahlreiche Universitäten, Fachhochschulen, Museen und Kliniken, aber auch namhafte Industriebetriebe aus dem Maschinenbau oder der Lebensmittelbranche in OWL mit modernsten Schließsystemen ausgestattet.

„Mit unserem bisherigen Verkaufsbüro konnten wir dieser gestiegenen Nachfrage nicht mehr gerecht werden“, so Mainz. Die Räumlichkeiten des insgesamt sechsten Standortes mitten im Herzen der Bielefelder Innenstadt unterhalb der Sparrenburg an der Gadderbaumer Straße 9, zeigen sich demzufolge repräsentativ mit hellen Büros, Konferenzraum und innovativen Ausstellungsräumen, in denen neue Produktserien präsentiert werden. Leiter der neuen Niederlassung ist Baris Alev. „Er betreut das Gebiet schon seit mehr als drei Jahren, ist vertraut mit den regionalen Unternehmen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Um ihn herum werden wir ein professionelles Team aufbauen. Für unsere Aufträge stellen wir je nach Anforderungslage weiteres Personal aus den anderen Weckbacher-Standorten in Dortmund, Berlin, Stuttgart, Würzburg und Maintal zur Verfügung“, sagt Rutenhofer.

Weckbacher feiert in diesem Jahr sein 75. Jubiläum und zählt bundesweit zu den bedeutendsten Errichtern von Sicherheitstechnik und beschäftigt insgesamt 82 Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter. Die Innovationsschmiede aus Westfalen darf heute ohne falsche Bescheidenheit behaupten, dass wohl die meisten Bundesbürger einmal im Laufe ihres Lebens in einem von ihm gesicherten Gebäude gestanden haben beziehungsweise stehen werden. Zu den zahlreichen exponierten Objekten gehören das Reichstagsgebäude sowie weitere Liegenschaften des Bundestags und Regierungsviertels, die Frankfurter Commerzbank-Arena, die Meistersingerhalle in Nürnberg, der Dortmunder Signal- Iduna-Park oder das Universitätsklinikum Düsseldorf mit mehr als 20.000 Türschlössern. Gerade hier, im medizinischen Bereich, zeigte sich in den vergangenen Monaten die besondere Expertise des Unternehmens. War sie bereits vor Corona im laufenden Krankenhausbetrieb unter strengsten Hygienevorgaben äußerst gefragt, konnten die Fachleute ihre Fertigkeiten unter den momentanen Ausnahmebedingungen erneut beweisen. „Dank unserer elektronischen Zugangssteuerungen konnten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sehr schnell neue Hochsicherheitszonen zum Beispiel für medizinische Schutzkleidung eingerichtet werden“, so Rutenhofer und Mainz.

Über Weckbacher

Seit fast 75 Jahren hat sich das Dortmunder Unternehmen Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH zu einem der bundesweit renommiertesten Anbieter für Sicherheitstechnik und Zutrittslösungen entwickelt. Neben dem Hauptsitz in Dortmund bilden Berlin, Maintal bei Frankfurt, Stuttgart, Würzburg und Bielefeld die weiteren Standorte des Unternehmens. Exponierte Objekte wie die Liegenschaften des Deutschen Bundestages, das Kanzleramt, das neue Stadtschloss Berlin, Messen, Museen, Universitäten und Krankenhäuser im ganzen Land wurden mit Schließ- und Sicherheitstechnik aus dem Hause Weckbacher ausgestattet. Weckbacher gehört laut „FOCUS“ bereits zum zweiten Mal zu den Top- Arbeitgebern im Mittelstand und wurde vielfach prämiert und zertifiziert. Unter anderem für die familienbewusste Unternehmensführung, das Qualitätsmanagement und die besondere Qualifikation als geprüfter VdS Fach-Errichter bis zur höchsten Sicherungsklasse. Von der Berufsgenossenschaft wurde das anspruchsvolle Arbeitsschutz-Management-System ausgezeichnet.

