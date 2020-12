Sichere Verbindung für Radfahrer und Fußgänger in den Norden

Bürgerradweg zwischen Volmerdingsen und Bergkirchen freigegeben

Bad Oeynhausen. Der neue Bürgerradweg zwischen Volmerdingsen und Bergkirchen ist nach gut drei Monaten Bauzeit fertig. Mit dem Ende der Bauarbeiten ist auch die wichtige Verbindung der Volmerdingsener Straße in den nördlichsten Ortsteil der Stadt wieder frei. Gemeinsam mit Infrastrukturmanager Jan-Martin Müller hat Bürgermeister Lars Bökenkröger den Bürgerradweg am Donnerstagmorgen freigegeben. „Wir haben hier 570.000 Euro investiert, von denen rund 125.000 Euro als Förderung aus dem Bürgerradweg-Programm des Landes zurückkommen“, sagt Bürgermeister Lars Bökenkröger und ergänzt: „Das ist gut investiertes Geld, denn es schafft eine sichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Volmerdingsen und Bergkirchen und das Ergebnis kann sich in jedem Fall sehen lassen.“ Die Arbeiten waren Mitte September gestartet und waren nur mit einer Sperrung der Volmerdingsener Straße möglich. „Die Alternative wäre ein Bau in einzelnen Abschnitten und einer mit einer Baustellenampel gewesen“, erläutert Infrastrukturmanager Jan-Martin Müller. „Das hätte länger gedauert und der Asphalt des Radweges selbst hätte mehrere Kanten zwischen den einzelnen Abschnitten gehabt. So konnten wir sozusagen aus einem Guss asphaltieren.“ Mit der Freigabe jetzt noch vor Weihnachten liege alles im Zeitplan. Bis Ende des Jahres sollte der Radweg fertig sein.

Das Bürgerradweg-Programm des Landes ermöglicht es den Kommunen, Radwege an Landesstraßen dort zu bauen, wo das Land derzeit keine Priorität sieht. Die Kommunen übernehmen dann die Planung und bekommen vom Land 50 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche. Der neue Bürgerradweg im Norden der Stadt schließt die Lücke zwischen dem Radweg, den das Land von Volmerdingsen aus bis zur Bushaltestelle „Warmer Krug“ gebaut hat und dem Gehweg in Bergkirchen. Auch an der Bergkirchener Straße zwischen Wulferdingsen und Bergkirchen möchte die Stadt Bad Oeynhausen einen Bürgerradweg bauen. „Hier geht es auch um einen wichtigen Lückenschluss zwischen vorhandenen Gehwegen, der bei Fußgängern und Radfahrern für mehr Sicherheit sorgen soll.“ Während der jetzt freigegebene Bürgerradweg auf Grund und Boden des Landes entstanden sei, müsse die Stadt für die Strecke zwischen Wulferdingsen Bergkirchen Privatgrund kaufen. Jan-Martin Müller: „Einen Großteil des notwendigen Landes konnten wir uns bereits sichern. Für den Rest müssen wir weiter mit den Eigentümern verhandeln.“ Müller hofft, dass der jetzt fertiggestellte Bürgerradweg die Bedeutung des Projekts für die Sicherheit vor allem von Kindern zeigt und die Verkaufsbereitschaft bei einigen verbessert.