Saxophonkonzert »finde dein Licht« im Kloster Dalheim ausgebucht Museumsbesuch am Sonntag kostenfrei

Lichtenau-Dalheim (lwl). Das Konzert »finde dein Licht« am Sonntag (30.1.) um 18 Uhr im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim, in Kooperation mit der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe im Rahmen der westfalenweiten Veranstaltungsreihe ist bereits ausgebucht. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag kostenfrei.

Bei der vierten Auflage der Reihe »finde dein Licht« gastiert das Dortmunder Saxophonquartett „MultiColore“, eines der vielseitigsten Kammermusikensembles Deutschlands, im Kloster Dalheim. Ilona und Thomas Haberkamp, Peter Sagurna und Ralf Kiwit nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte: Von Klängen der Renaissance über barocke Werke wie Claudio Monteverdis Madrigal „Al Lume delle Stelle – Zum Licht der Sterne“ bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen wie Andrew Lloyd Webbers „Starlight Express“ oder Leonard Bernsteins „West Side Story“ – mit ihrem Programm zeichnen die vier Musiker in der Kulisse der spätgotischen Klosterkirche Geschichten von Licht und Schatten, Hoffnung und Trauer nach.

Das Konzert findet gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW statt. Es gilt die 2 G-Regel. Weitere Informationen unter http://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org.

Als LWL-Landesmuseum für Klosterkultur engagiert sich die Stiftung Kloster Dalheim in der 2015 in Leben gerufenen „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“. Deren Ziel ist es, die zahlreichen Klöster der Region, die heute ganz unterschiedlich genutzt werden, gemeinsam besser sichtbar zu machen. 2022 ist das Kloster Dalheim einer von 30 Orten, an denen in den Wochen rund um Mariä Lichtmess Veranstaltungen unter dem Titel »finde dein Licht« angeboten werden. Von Rheine bis Warburg finden Konzerte, Lichtinszenierungen und Workshops statt. Auch Gottesdienste, Gebete und Kerzenweihen laden zu einem Besuch ein.

Das Konzert in der Dalheimer Klosterkirche findet am Sonntag, 30. Januar, von 18 bis zirka 19 Uhr statt. Der Besuch des Museums ist an diesem Tag kostenfrei. Das Konzert ist bereits ausgebucht.

Das Klosterwirtshaus hat an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.