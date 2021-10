Sammelaktion für das Wildgehege im Gräflichen Park

Bares für Eicheln und Kastanien

Bad Driburg. Am Forsthaus Blankengrund können am Samstag, den 23. Oktober 2021, wieder Eicheln und Kastanien als Futter für das Damwild im Wildgehege des Gräflichen Parks abgegeben werden. „In diesem Jahr haben wir kräftig Nachwus erhalten“, berichtet Josef Waldhoff, Förster der Graf von Oeynhausen-Sierstorpff Forstverwaltung. „25 Jungtiere sind derzeit in der Herde.“ Die Eicheln und Kastanien dienen dabei als Zufütterung zum üblichen Grundfutter, das aus Heu und Rüben besteht. „Aber auch Trauben, Salat oder Kohlblättern sind die Tiere nicht abgeneigt“, weiß Waldhoff, der seit über 30 Jahren als Förster das Wildgehege betreut. Das Damwild kann ganzjährig im Wildgehege im Gräflichen Park beobachtet und gefüttert werden.

Bei der Sammelaktion im letzten Jahr kamen über zwei Tonnen an Eicheln und Kastanien zusammen, die direkt am Abgabeort am Forsthaus Blankengrund gewogen und entlohnt werden: Für 50 Kg Kastanien gibt es 10 Euro und für 50 Kg Eicheln 20 Euro. Einzelmengen werden nur bis zu 50 Kg angenommen. Die Aktion, die jedes Jahr im Oktober Jahr stattfindet, mobilisiert Groß und Klein gleichermaßen. Manche Sammler kommen sogar extra aus Höxter, um ihre „Beute“ abzugeben.

Wann: Samstag, 23. Oktober 2021 von 10 bis 12 Uhr

Wo: Forsthaus Blankengrund, Ostenfeldmark. Aus Richtung Bad Driburg entlang der Brunnenstraße am Freibad zum Ortsausgang, am „Möhring Reiterhof“ vorbei liegt das Forsthaus ca. 2,5 km vom Gräflichen Park entfernt auf der rechten Seite.

Internet: www.graeflicher–park.de oder www.ugos.de www.facebook.com/GraeflicherPark

Foto: Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff GmbH & Co. KG Holding