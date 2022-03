Saisonauftakt am BILSTER BERG

Kreis Höxter. Nach zweieinhalb Jahren Pause wird das Veranstaltungsformat BILSTER BERG erFahren am 20. März 2022 wieder zum Leben erweckt. Es symbolisierte bislang den offiziellen Saisonbeginn beziehungsweise Saisonabschluss an der Rundstrecke. Pandemiebedingt fand das Event letztmalig am 10. November 2019 statt.

Wie vor Beginn der Pandemie kann die Saison am BILSTER BERG wieder im März starten. Die Veranstaltung BILSTER BERG erFahren bietet dazu allen Besuchern die Möglichkeit, die Test- und Präsentationsstrecke selbst, als Beifahrer oder Zuschauer kennenzulernen bzw. erneut zu entdecken.

„Wir freuen uns sehr, die Saison in diesem Jahr wieder mit dem BILSTER BERG erFahren zu eröffnen und damit auch endlich wieder Besucher begrüßen zu können. Jetzt hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder viele den Weg zu uns finden, “ ergänzt von Glasenapp.

Im vergangenen Jahr konnte der Betrieb unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung erst Ende Mai wiederaufgenommen werden. Ein offizieller Saisonstart und Saisonabschluss konnten aufgrund der steigenden Zahlen nicht stattfinden. Für den Saisonstart 2022 gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Einhaltung der allgemeingültigen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben sowie die „3G-Regel“ grundsätzlich vorausgesetzt.

BILSTER BERG erFahren ist natürlich nicht die einzige Veranstaltung im diesjährigen Kalender. Für Ende März können die ersten Fahrveranstaltungen gebucht werden, um den BILSTER BERG hautnah zu erleben. Und auch für diejenigen, die lieber nicht aktiv auf dem Fahrersitz platznehmen, sondern eher aus dem Restaurant zuschauen wollen, sind Frühstückstermine im Veranstaltungskalender auf der Website zu finden.

– endet –

Bildmaterial: https://1drv.ms/u/s!AjW9Dfe3cfMPhHEqvWIO8cQwQHjO?e=aieodV

Nutzung für editoriale Zwecke frei, Copyright-Angabe BILSTER BERG.