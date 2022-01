ruf Jugendreisen vergibt 1.000 Sommerjobs für junge Menschen

Gemeinsam arbeiten, Spaß haben und sich das echte Leben schnell zurückerobern

Bielefeld. Strand, Sonne und Urlaubsatmosphäre statt Bildschirm und Online-Uni, gemeinsam arbeiten und Spaß haben statt sich alleine zu langweilen: Ein ruf Sommerjob ist eine besondere Chance für junge Menschen, sich das echte Leben nach den Pandemie-Belastungen schnell zurückzuerobern. Wer diese Chance nutzen will, kann sich jetzt für den kommenden Sommer bewerben. Gesucht sind 1.000 junge Leute für Betreuungs- oder Serviceaufgaben. Viele Einsätze lassen sich als Pflichtpraktikum fürs Studium anrechnen.

Durch Corona können sich junge Menschen nicht wie gewohnt ausprobieren. In einer wichtigen Lebensphase werden ihnen viele Möglichkeiten für die persönliche Entwicklung genommen. Mit einem ruf Sommerjob können sie Versäumtes teils nachholen. Schon in diesem Sommer 2021 haben wir festgestellt, dass unsere Teamenden und Servicekräfte nach den Corona-Einschränkungen besonders von einem Einsatz bei uns profitiert haben“, betont ruf Geschäftsführer Burkhard Schmidt-Schönefeldt.

Viele unterschiedliche Jobs

Teamer:innen für Betreuungsaufgaben sollten mindestens 19 Jahre alt sein,

Servicekräfte können sich ab 18 Jahren bewerben. Es stehen verschiedene Jobs zur Auswahl. Ob Arbeit mit Teenagern unterschiedlicher Altersstufen, ob mit Schwerpunkt Sprachen, Sport, Gastro und Service oder Technik und Handwerk – es ist für viele Interessen und Talente etwas dabei. Auch wer wenig Zeit hat, ist willkommen: Jobs werden schon für 15 Tage vergeben. Die maximale Einsatzdauer beträgt drei Monate. Einsatzmöglichkeiten gibt es in verschiedenen europäischen Ländern, die meisten Angebote existieren für den Süden Europas.

Umfassende Vorbereitung

Mit ruf verreisen Jahr für Jahr tausende Jugendliche. Damit sie einen unvergesslichen Urlaub erleben, sind rund 1.200 geschulte Teamer:innen an ihrer Seite. Von der ruf Akademie werden die Saisonkräfte umfassend auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die ruf Ausbildung hat Qualität. Der TÜV NORD hat das ruf Qualitätsmanagementsystem zertifiziert, das sich unter anderem auf die Personal- und Ausbildungskonzepte bezieht.

Teamfähig und offen

Bewerber:innen sollten vor allem Spaß am Umgang mit Jugendlichen haben und teamfähig, offen und verantwortungsbewusst sein. Voraussetzungen sind außerdem ein Erste-Hilfe-Nachweis und ein polizeiliches Führungszeugnis. Für den Einsatz zahlt ruf eine Aufwandsentschädigung, die von Jobprofil und Einsatzdauer abhängt. Für alle Mitarbeiter:innen sind Hin- und Rückfahrt, Unterkunft sowie Verpflegung frei. Hinzu kommen attraktive Crew-Events.

Einfach bewerben

Interessent:innen können sich online bewerben unter www.ruf.de/jobs/start. Dort gibt es auch alle Informationen zu den Jobs und Einsatzmöglichkeiten. Auf www.ruf-akademie.de finden sich umfassende Infos rund um die Ausbildung und den Einsatz als ruf Teamer:in oder Servicekraft.

ruf Jugendreisen – Deine Story. Deine Jugendreise.

Die ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für betreute Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Gäste zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen und Sprachreisen. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1.200 geschulte Reiseleiter:innen für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist für sein nachhaltiges Engagement mit dem Ökoprofit-Siegel zertifiziert und stellt alle Anreisen klimaneutral.