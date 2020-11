Robinien in der Innenstadt müssen kurzfristig gefällt werden

Gütersloh. Auch in der Innenstadt müssen kurzfristig geschädigte Bäume gefällt werden. Es handelt sich hierbei um Robinien. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung durch einen Sachverständigen für Verkehrssicherheit von Bäumen, die der Fachbereich Grünflächen für sämtliche Robinien in der Gütersloher Innenstadt in Auftrag gegeben hat. Die Fällungen sollen bis zum ersten Quartal 2021 erfolgen, sieben Bäume müssen aufgrund ihres Zustands bereits in der kommenden Woche zwischen dem 23. und 25. November gefällt werden.

Hintergrund und Auslöser für die Untersuchung war ein Schadensfall im Sommer dieses Jahres, bei der eine belaubte Robinie im Bereich des Verhoff-Hauses an der Berliner Straße unvermittelt umgestürzt war. Der Baum wies nach außen hin keine erkennbaren Schädigungen oder Anzeichen für eine eingeschränkte Standsicherheit auf. Er zeigte allerdings eine vorangeschrittene Stockfäule, von der bereits ein großer Teil der statisch wichtigen Haltewurzeln betroffen war.

Das Untersuchungsgebiet umfasste die Bereiche Berliner Straße, Strenger- und Eickhoffstraße, Kökerstraße, Königstraße, Schulstraße, Moltkestraße und Münsterstraße mit insgesamt 90 Robinien. „Da an den stark frequentierten Innenstadtbereich höchste Anforderungen an die Verkehrssicherheit gestellt werden, wurden sämtliche Robinien einer eingehenden Begutachtung hinsichtlich der Stand- und Bruchsicherheit unterzogen“, sagt Dirk Buddenberg, Leiter des städtischen Fachbereichs Grünflächen. „Diese Untersuchung mittels einer Bohrwiderstandsmessung geht über die regelmäßige und nach rechtlichen und fachlichen Vorgaben durchgeführte Baumkontrolle des Fachbereich Grünflächen hinaus“.

Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass für 67 dieser 90 Bäume eine Erhaltungsperspektive gegeben ist. Buddenberg: „Die Prognose ist sehr heterogen und erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf bis über zehn Jahren.“ Die restlichen 23 Robinien weisen jedoch eine derart geringe Standfestigkeit auf, dass sie bis spätestens zum Ende des 1. Quartals 2021 gefällt werden müssen. Bei sieben dieser Bäume ist aus Gründen der Verkehrssicherheit sofortiger Handlungsbedarf gegeben, so dass eine sofortige Fällung durchgeführt wird. Dabei handelt es sich um Standorte an der Strengerstraße , der Kökerstraße , der Königstraße und der Berliner Straße.

Für die nächste Sitzung des Umweltausschusses am 21. Dezember bereitet der Fachbereich Grünflächen eine Information vor, in der die Ergebnisse des Gutachtens sowie die Ursachen und die notwendigen Handlungen noch einmal ausführlich beschrieben werden.