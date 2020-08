REGIONALE 2022 präsentiert die UrbanLand-Partie

Projekte der REGIONALE 2022 für ein lebenswertes OWL

Bielefeld/Lemgo/Minden. An gleich drei Standorten repräsentierte die REGIONALE 2022 am 28.08.2020 ihr Event UrbanLand-Partie. Herbert Weber (Geschäftsführer der OstWestfalenLippe GmbH) begrüßte rund 50 Zuschauer zu der Kernveranstaltung der UrbanLand-Partie in der Schüco-Arena. Durch einen interaktiven Livestream mit den parallel stattfindenden Veranstaltungen in Lemgo und Minden übergab die Moderatorin Brigitte Büscher das Gespräch zeitweise gekonnt an die anderen Standorte in Minden und Lemgo weiter. An allen drei Orten wurden die Ziele und Entwicklungen der REGIONALE 2022 in ihrer Halbzeit diskutiert: Wie steht es mit der Region OWL? Die Bezeichnung UrbanLand – so lautet das Strukturentwicklungsprogramm der REGIONALE 2022 – verweist auf die Region OWL, die sich im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land befindet. Hierbei liegt die Stärke der Region. „Die neue Lust auf Land und überschaubare Strukturen, die schon seit einigen Jahren spürbar ist, bekommen durch das UrbanLand OstWestfalenLippe konkrete Angebote“, so Weber.

Bei der Kernveranstaltung in der Schüco-Arena in Bielefeld – moderiert von Brigitte Büscher – kamen Dr. Heinisch (Staatssekretär), Manfred Müller (Landrat), Judith Pirscher (Regionspräsidentin), Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk und Prof. Dr. Rainer Danielzyk als Vertreter der Wissenschaft ins Gespräch über zweieinhalb Jahre REGIONALE in OWL. Die Veranstaltung in Minden fand auf dem Gelände des Fach-Werks statt und wurde von Jörg Brökel moderiert, der mit Projektakteuren aus Gütersloh, Minden, Warburg, Paderborn und Espelkamp über Themen wie neue Quartiere, neues Wohnen, Siedlungsentwicklung, Stadt- und Landbeziehung u.a. mit dem Bürgermeister der Stadt Minden Michael Jäcke sprach. In Lemgo fand man sich in einem Parkhaus an dem entstehenden Innovation Campus zusammen. Stefan Leiwen moderierte durch die Themen Innovationsinfrastruktur und Mobilität aus Sicht von REGIONALE-Projektträgern und Wirtschaft. Im Gespräch war er u. a. mit Vertreterinnen und Vertretern der REGIONALE-Projektfamilie, dem sogenannten „Think Tank für den Mittelstand“ aus den Bereichen Hochschule, Wissenschaft und Forschung.

Die REGIONALE 2022 unterstützt und zeichnet die unterschiedlichsten Projekte aus OWL aus, die zu einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land führen sollen. Das Ziel dieser Angleichung ist dabei die Attraktivität der Region zu stärken, um beispielsweise junge Leute, Fachkräfte, Forschende oder Ärzte in der Region zu halten oder in die Region zu locken. Somit handelt es sich auch um eine Initiative entgegen der Landflucht, des Fachkräfte- und Ärztemangels. Zudem soll die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den Bereichen wie dem Handwerk und der Wirtschaft unterstützt werden. Auf diese Weise sollen Innovationen für beide Seite fruchtbar gemacht werden, die wichtig sind für weitere regionale Entwicklungen.

Die REGIONALE unterstützt eine Vielzahl von Projekten. So soll in Paderborn ein neues Stadtviertel entstehen, welches ein neues Zuhause für Startups bietet. In Minden geht es um eine neue Weserpromenade und um die weitere Quartiersentwicklung in Bezug auf Wohnräume. Welche Art zu Wohnen vermag es, den alten Traum vom Einfamilienhaus abzulösen? In Lemgo entsteht der Innovation SPIN Neubau – ein neuer Raum für die Kollaboration zwischen Wissenschaft und Handwerk. In der Pohlschen Heide in Hille soll die Mülltrennung durch ein intelligentes Mülltrennungs- und Recyclingsystem vorgenommen werden. Die Technische Hochschule OWL treibt ein Projekt im Bezug auf die Mobilität von Morgen auf dem Camus in OWL voran und auch PHOENIX CONTACT beschäftigt sich mit einer emissionsschonenden Mobilität für die Zukunft. Auch in Gütersloh soll ein neues Quartier entstehen, welches den neuen Wetterbedingungen in Deutschland – Starkregen und Dürre – trotzen kann. In Espelkamp fördert die Aufbaugemeinschaft ein Welcome-Haus für Führungskräfte, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die REGIONALE hat mit dem UrbanLand erfolgreich Projekte angestoßen, die die kontinuierliche Entwicklung der Region fördern. Dabei sind insgesamt 82 Mio. € in Projekte der Region geflossen. Bei der UrbanLand-Partie wurden diesbezüglich insbesondere fünf Projekte ausgezeichnet, die ein dreistufiges Auswahl- und Qualifizierungsverfahren – vom C- zum B-Status hin zum A-Status – absolviert haben. Darunter die OWL.Kultur-Plattform, die alle Angebote aus dem kulturellen Bereich bündelt und zudem auch den ÖPNV zu den Events berücksichtigt. Ist man auf dieser Seite registriert, so passt sich die intelligente Plattform sogar den Vorlieben des Nutzers an. In Oerlinghausen entsteht das erste kommunale Gesundheitszentrum, welches dem Ärztemangel entgegenwirkt. Für Lippe entsteht ein multimediales Verkehrssystem mit einer eigenen App und eigenen Fahrzeugen, um die Mobilität vor Ort zu verbessern. In Paderborn soll der sogenannte Akzelerator.OWL als Projekt der Universität Paderborn entstehen und in Nieheim entsteht das RichterHaus der Generationen – ein generationenübergreifendes Begegnungszentrum als neues Zentrum im Ort. Da es sich bei der UrbanLand-Partie, um eine Zwischenbilanz handelt, darf man auf den Erfolg der Projekte der REGIONALE 2022 gespannt sein.

Hier geht es zu weiterführenden Informationen der REGIONALE 2022: www.urbanland-owl.de

Text und Fotos: Annette Olenberg