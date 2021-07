Bielefeld (bi). An fünf Terminen in den Sommerferien stellt die VHS-Dozentin Regina Jürgens ab Donnerstag, 15. Juli, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, harmonisierende und stärkende Bewegungsabläufe des Qi Gong vor. Qi Gong dient der Gesunderhaltung und Kräftigung, aber auch der Vorbeugung und der Linderung von Schmerz und Krankheit. Der Kurs findet in der VHS, Ravensberger Park 1, Raum 114 statt. Informationen und Anmeldung zum Kurs über Tel. 0521/ 51 30 08 oder online auf www.vhs-bielefeld.de.