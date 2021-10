Präventionsnetzwerk „kinderstark“ entwickelt erste Vorschläge und Visionen

Gütersloh. Zusammen rund 70 Fachkräfte aus der Stadtverwaltung Gütersloh, aus den Bereichen Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, Kitas und Familie sowie von freien Trägern und anderen Institutionen und Stellen haben sich kürzlich zu einer „Zukunftswerkstatt“ im Rahmen des Präventionsnetzwerks „kinderstark – NRW schafft Chancen“ getroffen. Im kleinen Saal der Stadthalle sollten vorhandene Strukturen ausgelotet und lokale Beteiligte zu einem wirksamen Netzwerk zusammengefügt werden. Gerade im Bereich der Vorsorge verspricht gemeinsames Handeln gute Erfolgsaussichten.

Die Kernfrage ist: Wie können Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenssituationen so früh und so effektiv wie möglich unterstützt werden? Mit welchen Maßnahmen können Risiken verringert und schädliche Folgen unerwünschter Situationen abgeschwächt werden? Die Teilnehmenden verteilten sich auf drei Arbeitsgruppen mit den vorläufigen Themenschwerpunkten „Übergänge gestalten“, „Eltern stärken“ und „Hürden abbauen“. Sie trugen zunächst Eigenschaften zusammen, die sie mit „kinderstark“ verbinden, und identifizierten Akteure, die von der Netzwerkarbeit profitieren würden. Es galt Visionen zu entwickeln. Der gemeinsame Leitspruch, der den Sinn dieses Gütersloher Netzwerks zusammenfasst, lautet: „kinderstark – Gütersloh schafft Chancen – Gemeinsam stark für alle!“

„In den Workshop-Runden zu den drei Themenschwerpunkten ging es vor allem um Praxisnähe, um die Realisierbarkeit und um den Nutzen der Vorschläge“, so der städtische Sozial- und Jugenddezernent Henning Matthes. Die städtische Netzwerkkoordinatorin Christina Baum blickt voraus: „Die Arbeitsgruppen werden sich nun weiter treffen, um gemeinsam am Netzwerkaufbau und den Themenschwerpunkten weiterzuarbeiten.“ „kinderstark“ soll die unterschiedlichen kindlichen und familiären Lebensphasen – von der Schwangerschaft bis zum Übergang in die weiterführende Schule – erfassen und die multiprofessionelle Zusammenarbeit der Fachkräfte vieler Disziplinen in Gütersloh unterstützen. In großer Runde wird sich das Netzwerk voraussichtlich im September 2022 wiedertreffen, um die Themenschwerpunkte zu evaluieren.