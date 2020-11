Paderborn erstrahlt im Lichterglanz

Fast 55.000 LED-Lichter sorgen ab 20. November für weihnachtliche Stimmung

Paderborn. Auch wenn der Paderborner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht in bekannter Form stattfinden kann, wird es ab dem 20. November festlich in der Innenstadt. Für weihnachtliche Atmosphäre sorgen fast 55.000 LED-Lichter, die Paderborn im Lichterglanz erstrahlen lassen. Unter Regie des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn wurde gemeinsam mit dem Erzbistum Paderborn, den Interessengemeinschaften der Einkaufsstraßen, dem Paderborner Schaustellerverein und der Paderborner Werbegemeinschaft das Lichtkonzept für die Innenstadt mit viel Liebe zum Detail Jahr für Jahr weiterentwickelt.