Ostwestfälisches Lungenkrebszentrum zertifiziert

Auszeichnung der Deutschen Krebsgesellschaft

Bielefeld/Gütersloh. Eine gute Nachricht für Patientinnen und Patienten in OWL: Das kooperative Ostwestfälische Lungenkrebszentrum des EvKB – Evangelisches Klinikum Bethel – und des Klinikums Gütersloh ist jetzt von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert worden. Das Siegel bestätigt das aktuell höchstmögliche Niveau in der Lungenkrebsversorgung. Damit erfüllt das Zentrum alle hohen fachlichen und strukturellen Anforderungen der DKG.

Jedes Jahr erkranken knapp 60.000 Menschen in Deutschland neu an Lungenkrebs. Raucher, aber auch Nichtraucher. Ziel des Ostwestfälischen Lungenkrebszentrums Ev. Klinikum Bethel –Bielefeld | Klinikum Gütersloh ist eine optimale Qualität in der Diagnostik und Therapie von Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs. Dies wird durch die Bündelung von Kompetenzen, den Einsatz modernster Diagnostik-Technologien, innovative Therapiekonzepte sowie die kontinuierliche Weiterbildung aller beteiligten Fachkräfte erreicht.

Thorsten Kaatze, Vorsitzender Geschäftsführer des EvKB, sagt: „Die Zertifizierung bestätigt unsere hohe Behandlungsqualität und die erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Kliniken. Beides kommt letztlich unseren Patientinnen und Patienten zugute.“ Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikums Gütersloh, ergänzt: „Diese Zertifizierung ist eineAuszeichnung und der Verdienst vieler engagierter Mitarbeitender beider Häuser. Wir haben mit diesem Zentrum eine optimale Anlaufstelle für Lungenkrebspatientinnen und -patienten inder Region geschaffen.“

„Das Zertifikat bescheinigt die umfassende Versorgung bei Lungenkrebs – und vor allem den Zugang zu einer hochspezialisierten Lungenkrebschirurgie wie der in Bethel.“, erklärt Zentrumsleiter Univ.-Prof. Dr. med. Philipp Lepper, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin am EvKB. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung durch die DKG“. Prof. Dr. med. Axel von Bierbrauer, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Infektiologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin sowie allgemeine Innere Medizin am Klinikum Gütersloh und stellvertretender Zentrumsleiter, betont: „Die Diagnose Lungenkrebs wird heute immer früher gestellt. Eine Heilung ist in vielen Fällen möglich. Um für alle Patienten ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend. Die Zertifizierung macht die Qualität dieser standortübergreifenden Kooperation sichtbar.“

Im Zertifizierungsprozess bewertet die DKG unter anderem die diagnostischen Möglichkeiten, die chirurgische Expertise, psychoonkologische Angebote sowie die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachdisziplinen. Das Ostwestfälische Lungenkrebszentrum bietet das gesamte operative Spektrum einschließlich minimalinvasiver Verfahren an. 2025 wurden an den Standorten in Bielefeld-Bethel und Gütersloh rund 300 Patientinnen und Patienten mit einer Neuerkrankung an Lungenkrebs behandelt. Kurze Wege, abgestimmte Behandlungsprozesseund eine leitliniengerechte, interdisziplinäre Versorgung aus einer Hand sind zentrale Vorteile für die Betroffenen.

Mit der Zertifizierung ist das Ostwestfälische Lungenkrebszentrum Ev. Klinikum Bethel –Bielefeld | Klinikum Gütersloh neben dem Lungenkrebszentrum Lippe nun das zweite von der DKG zertifizierte Zentrum für Lungenkrebs im Universitätsklinikum OWL der Universität Bielefeld.

BU: Nur ein Jahr nach Gründung des kooperativen Lungenzentrums bescheinigt die DKG die hohe Behandlungsqualität mit Zertifikat: v.l. Thorsten Kaatze (Vorsitzender der Geschäftsführung EvKB), Dr. med. Morris Beshay (Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am EvKB), Univ.-Prof. Dr. med. Philipp M. Lepper ( Leiter des Ostwestfälischen Lungenkrebszentrums), Prof. Dr. med. Axel von Bierbrauer (stellv. Leiter des Ostwestfälischen Lungenkrebszentrums), Maud Beste (Geschäftsführerin Klinikum Gütersloh).