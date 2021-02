Onlineportal mit Angeboten für Schwangere und Eltern mit Kleinkindern

Kreis Minden-Lübbecke. „Wo finde ich was für mich und mein Baby im Kreis Minden-Lübbecke? Wo kann ich mich zurzeit beraten lassen, wenn ich Fragen zu Gesundheit und Entwicklung meines Kleinkindes habe? Welche Beratungsstelle für (werdende) Eltern ist wie telefonisch oder persönlich erreichbar?“- Viele frischgebackene oder werdende Eltern stehen vor dieser Frage. Daher haben die Frühen Hilfen im Kreis Minden-Lübbecke vor einiger Zeit das Onlineportal www.runduminformiert.info erstellt, das hilfesuchenden Eltern Anlaufstellen und Kontaktadressen im Kreisgebiet anbietet. Gerade in der momentanen Zeit kann es wichtig sein, kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zumindest telefonisch zu erreichen und sich beraten zu lassen.

Mit Hilfe einer Suchmaske können Nutzerinnen und Nutzer ein spezielles Angebot eingeben, aber auch einen allgemeinen Suchbegriff oder den Ort, an dem Angebote gesucht werden. Egal, ob Babysprechstunden in Minden, Angebote der Familienzentren in Porta Westfalica, Vorträge und Kurse (auch online) für Eltern und Kinder der Familienbildungsstätten an verschiedenen Orten, Schwangerschaftsberatung in Bad Oeynhausen und diverse andere Beratungsstellen – schnell und unkompliziert erscheinen auf Anfrage unterschiedliche Angebote und die dazugehörigen Kontaktdaten.

Im vergangenen Jahr hatte die Seite mehrere tausend Klicks. „Das zeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen wird und offensichtlich auch ein Bedarf gegeben ist,“ sagt Edda Heinrichsmeier-Roth von den Frühen Hilfen im Kreis Minden-Lübbecke. Die Anbieter aktualisieren ihre Seiten kontinuierlich. Dadurch haben interessierte Eltern jederzeit einen aktuellen Überblick über die Angebotsvielfalt im gesamten Kreis Minden-Lübbecke.

Fragen dazu beantworten die Fachdienste der Frühen Hilfen der Städte Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica und des Kreises Minden-Lübbecke, vertreten durch Edda Heinrichsmeier-Roth (Kreis Minden- Lübbecke), Tel.: 0571 807-23052, E-Mail: e.heinrichsmeier-roth@minden-luebbecke.de