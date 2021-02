Online-Aktion „One Billion Rising” am 14. Februar

Gütersloh setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Gütersloh. Die Stadt Gütersloh nimmt zum fünften Mal an der weltweiten Kampagne „One Billion Rising – eine Milliarde erhebt sich!“ teil und wird am Sonntag, 14. Februar 2021, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Anders als in den vergangenen Jahren wird es keine öffentliche Tanzaktion geben. Stattdessen lädt die städtische Gleichstellungsstelle für Frau und Mann am Sonntag, 14. Februar, um 11 Uhr, zu einer gemeinsamen Online-Tanzaktion über die Plattform Zoom ein. Auch die Ergebnisse einer „Online-Challenge“, zu der die Gleichstellungsstelle eingeladen hatte, sind zum Aktionstag auf der Website www.onebillionrising.guetersloh.de einsehbar.

Die Zoom-Tanzaktion zum One-Billion-Rising-Song „Break the Chain“ leitet Lilli Neumann von der Tanzschule Sport & Ballett Neumann. Um eine Anmeldung per E-Mail an nfsbn-gtdwird bis Freitag, 12. Februar 2021, gebeten. Teilnehmende bekommen dann den Anmeldelink zur digitalen Tanzaktion zugeschickt.

Bereits im Dezember hatte die städtische Gleichstellungsstelle dazu aufgerufen, Beiträge zur Kampagne einzureichen. Die Fotos, Statements und Videos werden am Aktionstag auf der Internetseite

www.onebillionrising.guetersloh.de veröffentlicht. „Wir danken allen Personen und Einrichtungen, die sich mit Beiträgen beteiligt haben“, betont die städtische Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame. „Sie haben damit ein klares Zeichen gegen jede Form der Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt.“

Die Gütersloher Aktion wird von zahlreichen Kooperationspartnern unterstützt: Sport & Ballett Neumann, Arbeitsgruppe Süd der Gleichstellungsstellen im Kreis Gütersloh, Frauen für Frauen e. V./Frauenhaus und Frauenberatungsstelle, Gütersloher Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt – Prävention und Vernetzung sowie Soroptimist International Club Gütersloh. Fragen zur Aktion beantwortet die städtische Gleichstellungsstelle für Frau und Mann unter der Telefonnummer 05241/823531 oder per E-Mail an glchstllnggtrslhd.