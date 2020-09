10.10.2020 – Oktoberfestexpress geht an den Start

O’zapft is am 10. Oktober bei der Landeseisenbahn Lippe

Kreis Lippe. Wies’n, Haxen, Maas – Oktoberfest. Dieses Jahr leider nicht in München, aber dafür im Extertal. Am Samstagabend, den 10. Oktober um 17 Uhr in Extertal-Bösingfeld schickt die Landeseisenbahn Lippe den Oktoberfestexpress auf die Schiene. Dabei geht es zünftig zu: „München wäre etwas zu weit als Fahrziel gewesen. Für unsere alte Lok und im wild-romantischen Extertal wird aber sicher auch Oktoberfest Stimmung aufkommen“, schmunzelt Zugführer Raphael Kahlert, der noch nicht verraten will ob er an dem Tag in Lederhos’n oder Uniform Dienst macht.

Nach kurzer Bahnfahrt erreicht der Zug den Bahnhof Alverdissen. Vor Ort wird das Buffet eröffnet: Haxen satt, Sauerkraut und dazu Püree. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Nachtisch. Auf die regionale Herkunft der Speisen wird geachtet.

Bei gekühltem Bier wird die Fahrt nach Barntrup fortgesetzt. Dort angekommen wird die Lok für die Rückfahrt umgespannt. Das Serviceteam nutzt die Zeit um den Nachtisch vorzubereiten. Anschließend geht die Fahrt zurück zum Endhaltepunkt Bösingfeld. Im Fahrpreis von 35,- € sind die Bahnfahrt, das Essen vom Buffet, ein Getränk und ein kleiner Nachtisch enthalten. Reservierungen sind unbedingt erforderlich. Telefonisch unter 05262 / 409904 (mittwochs, 18 bis 20 Uhr) oder unter www.landeseisenbahn-lippe.de entgegengenommen. Während der Fahrt sind besondere Hygieneauflagen zu beachten. Informationen zur Fahrt und den Hygienevorgaben finden Sie auf der Vereinshomepage. Die Fahrt findet nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl statt.