OGS Lügde weiht neue Gartenhütte ein

Immense Spendenbereitschaft von regionalen Unternehmen und Privatpersonen machte Anschaffung möglich

Lügde. Die offene Ganztagsbetreuung (OGS) in Lügde freut sich über ihre neue Gartenhütte: Nachdem die alte Gartenhütte der Johanniter-Einrichtung in Lügde zerstört wurde, konnte das Team rund um Melanie Köchling nun eine nigelnagelneue Hütte aufstellen.

Möglich machte das eine immense Hilfs- und Spendenbereitschaft von regionalen Unternehmen und Privatpersonen wie Bega-Consult, Blumenhaus Schlieker, Sparkasse Paderborn-Detmold, Volksbank Hameln-Stadthagen, Georg-Jescow von Puttkamer (Schwering & Hasse Stiftung), Markus Scholz und Hofstaat sowie Michael Malchow. In den letzten Wochen machten sich die Mitarbeitenden der OGS und ihre Angehörigen mit vereinten Kräften an den Aufbau, jetzt ist es geschafft und das neue Gerätehaus konnte mit einigen der Spenderinnen und Spendern offiziell eingeweiht werden. „Wir sagen herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer! Dank ihrer Hilfe konnten wir eine neue, sehr stabile und wetterfeste Hütte besorgen“, freuen sich Melanie Köchling und Regina Siegmann von der OGS Lügde.

Doch nicht nur das. Es bleibt sogar noch etwas Geld, um zusätzliche Materialien zur Bestückung der Hütte anzuschaffen. Als kleines Dankeschön an die Sponsoren hatten die OGS-Kinder in der hauseigenen „Werkstatt“ eine Überraschung vorbereitet: Selbstgebaute Insektenhotels, Nist- und Fledermauskästen sollen nicht nur die Spenderinnen und Spender erfreuen, sondern gleichzeitig auch etwas für die Umwelt tun. „Vielen Dank auch an Frank Ohms von der Ohms Holzbau GmbH, der uns regelmäßig das Holz für unsere Werke spendet“, so Regina Siegmann.