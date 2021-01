Neue Schule stellt sich vor: Digitaler Infotag der Sekundarschule Am Wiehen

Minden. Ab Mittwoch, 20. Januar, lädt die geplante Sekundarschule Am Wiehen alle interessierten Eltern und Schüler*innen zu einem digitalen Infotag ein. Der zunächst vorgesehene Tag der offenen Tür konnte aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht durchgeführt werden. Einen Einblick in die neue Schule gibt es über die Internetseite der Sekundarschule unter minden.de/sekundarschuleamwiehen.

Was erwartet die Eltern und Schüler*innen beim Infotag?

Das Planungsteam zeigt in mehreren kurzen Videos unter anderem die Schulräume im Haus der Bildung, in dem die Schule in den ersten beiden Jahren starten wird. Außerdem erfahren die Besucher*innen, wie der Unterricht an einer Sekundarschule aussehen kann. Mit dabei sind auch einige Kooperationspartner, die sich vorstellen.

„Wir hoffen sehr, dass wir den Eltern und Schüler*innen einen guten Einblick in die Arbeit und den Geist der Sekundarschule sowie den Schulalltag im Haus der Bildung vermitteln können“, betont Norbert Kresse, Stadtkämmerer der Stadt Minden und kommissarischer Leiter des Fachbereichs für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit.

Für alle persönlichen Fragen rund um die geplante Sekundarschule, die im Anschluss an den digitalen Infotag noch bestehen, gibt es am 29. Januar von 12 Uhr bis 15 Uhr eine Telefonsprechstunde. Unter der Telefonnummer +49 571 93 41 94 60 können Eltern und Schüler*innen den Expert*innen ihre Fragen stellen, bevor am 1. Februar das vorgezogene Anmeldeverfahren der Sekundarschule beginnt. Anmeldungen an der Sekundarschule Am Wiehen sind dann nur bis zum 12. Februar 2021 nach vorheriger Terminvereinbarung im Haus der Bildung möglich.