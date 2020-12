Neue Regelung für Bestattungen auf den Friedhöfen

Rietberg. Für künftige Bestattungen bittet die Stadt Rietberg in den kommenden Tagen und Wochen darum, die Zahl der Gäste auf den engsten Familienkreis zu begrenzen, maximal 20 Personen. Bisher gibt die Coronaschutzverordnung keine Personenbegrenzung vor. Die aktuell hohen Zahlen mit Covid-19-Infektionen in Rietberg haben den Verwaltungsvorstand allerdings zu dieser Einschränkung veranlasst. Bürgermeister Andreas Sunder bittet um Verständnis für diese Maßnahme.

Diese dringende Empfehlung gilt für die städtischen Friedhöfe in Rietberg und Bokel und richtet sich auch an die evangelische und die katholische Kirchengemeinde. Zugleich bittet die Friedhofsverwaltung dringend darum, bei Beerdigungen – so schwer es auch fallen mag – die nötigen Abstände einzuhalten und in der Gruppe einen Mund-/Nasen-Schutz zu tragen.