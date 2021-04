Neue Info-Tafeln an der WasserRoute

Delbrück/Paderborn. Zwei neue Informations- und Übersichtstafeln stehen seit kurzem an der „WasserRoute“. Die Touristikabteilung der Stadt Delbrück hat diese auf Anregung der Tourist Information Paderborn produzieren und aufstellen lassen. Sie befinden sich beim Rothebach-Aquädukt am Boker Kanal sowie am Wasserwerk Boker Heide und ergänzen damit die bereits seit 2019 existierende Tafel auf dem Dorfplatz in Sande. Sie zeigen nicht nur den Streckenverlauf, sondern bieten auch kurze Informationen zu den „Wasserstationen“ entlang der rund 18 Kilometer langen Route. Bei diesem steigungsfreien und familienfreundlichen Rundkurs geht es ja – wie der Name sagt – um das kühle Nass. „Wasserstationen“ sind der Lippesee, der Boker Kanal mit seinen alten Wehren und dem Rothebach-Aquädukt, das Wasserwerk Boker Heide, die Baggerseen bei Bentfeld und die Paderborner Kläranlage. Natürlich gehört auch die Lippe selbst, Nordrhein-Westfalens längster Fluss, dazu. Sehenswert ist natürlich auch das Römerlager Anreppen, das mit einem kurzen Abstecher zu erreichen ist.

Ein Tipp: Obwohl die WasserRoute nicht besonders lang ist, sollte man ein kleines Picknick einpacken. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke lädt der Rastplatz beim Wasserwerk Boker Heide zu einer gemütlichen Pause ein. Bei dieser Gelegenheit kann man sich dort auf 16 Schautafeln über die Prozesse der Wassergewinnung von der Aufbereitungstechnik bis zur Wasserverteilung informieren.

Weitere Informationen zur WasserRoute gibt es im Internet unter www.paderborn.de/radfahren (Rubrik „Routen und Touren“). Bei der Stadt Delbrück ist außerdem ein Faltblatt über die Route erhältlich und ebenso bei Tourist Information, das allerdings aufgrund der durch den Lockdown bedingten Schließung nur telefonisch (05251 8812980) bestellt werden kann und dann zugeschickt wird.