Bielefeld - Kreis Gütersloh - Kreis Herford - Kreis Höxter - Kreis Lippe - Kreis Minden - Lübbecke - Kreis Paderborn - Titelseite
NEUES aus OWL
- Öffentliche Führung zur Sonderausstellung im Schloss Brake in Lemgo
- Ostern im Mindener Museum: Öffnungszeiten, Ausstellungen und Ferienprogramm
- Zum Ausspannen wünschen wir ein paar geruhsame, zufriedene Osterfeiertage und viel frühlingshaften Ostersonnenschein
- Regionalbudget 2026 im Kreis Höxter gestartet: Ideen bis 27. April einreichen
- Bielefelder schafft es ins Finale von FameLab Germany