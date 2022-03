Nachwuchs im Tierpark Olderdissen

Bielefeld (bi). In den vergangenen vier Wochen sind insgesamt acht Lämmer bei den Jakobschafen im Heimat-Tierpark Olderdissen auf die Welt gekommen. Die letzten zwei Lämmer wurden am Donnerstag, 10. März, geboren. Damit leben nun zusammen mit den erwachsenen Tieren aktuell 13 Jakobschafe in Olderdissen, darunter ein Schafbock. Der Auslauf der Jakobschafe in Olderdissen befindet sich zusammen mit dem Eselgehege gegenüber vom Meierhof neben dem Historischen Garten. Das Besondere an dieser Schafsrasse sind die meist vier Hörner und das gefleckte Fell.